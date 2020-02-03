【武漢肺炎】全副防護裝備人員登抵港客機　國泰：一名乘客疑發燒

新型冠狀病毒肆虐，全城人心惶惶。網上有短片流傳，有數名身穿全副防護裝備的醫護人員，登上一班客機；片段中可聽到，機上正以日語進行廣播。機上的乘客大多戴上口罩，有些甚至是N95級別的口罩，部份乘客顯得不安。拍片男子則以廣東話旁述：「坐佢隔離嗰個咪好驚？」有傳機上有多達7人發燒，而航機在著陸後，機上所有乘客一度不准落機。

就片段中的機艙佈局設計，該客機相信是國泰航機，據悉該航班為CX543，由日本東京羽田國際機場(HND)飛抵香港國際機場(HKG)。根據資料，該航班於本港時間2月2日下午2時33分抵達香港，其執飛機型為波音777-300ER，航機注冊號為B-KQD。該客機隨後於下午4時許，執飛CX657航班，由香港(HKG)飛往新加坡(SIN)。

國泰航空表示，一名乘搭2月2日CX543航班、由東京羽田機場前往香港的乘客，疑似出現發燒症狀，機組人員通知港口衞生處人員跟進，為乘客檢測體溫，故該航班的乘客需暫時留在機上。所有乘客現已下機，港口衞生處處理個案後，國泰並沒有收到需要跟進處理的指示。

港口衞生處屬衛生署規管，其職能為在各航空、陸路及水路口岸執行《預防及控制疾病條例》，並遵從《國際衞生條例》的規定，防止傳染病及其他嚴重疾病跨境傳播。該處在各出入境口岸採取一系列措施，包括健康篩檢服務、預防傳染病的健康教育、定期環境衞生巡查，以及應付突發的公共衞生緊急事故。該處在旅遊健康中心提供旅遊健康服務。此外，該處會為船隻提供醫療建議，以及確保船隻在進入香港時遵守有關公共衞生的法例規定。