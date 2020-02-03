【武漢肺炎】港大租用隔離內地生　如心艾朗酒店：非來自武漢湖北

武漢肺炎疫情蔓延，香港目前錄得15宗確診個案，香港大學安排部份由內地回港的非本地生暫入住酒店。繼山道今旅酒店（Hotel Jen），據悉位於觀塘的如心艾朗酒店亦被用作隔離用途。 當區區議員指出酒店雖位於工業區，但距離住宅及港鐵站只得5分鐘路程，人煙稠密不宜作為隔離用途。酒店方面回覆查詢，確認有住客曾前往內地而須遵照政府要求自我隔離14天，但並非來自武漢或湖北地區，強調酒店不是隔離營。

香港大學要求近期曾到訪內地回港的學生回港後自我隔離14日，其中非本地生方面鑒於部份舍堂設計，未能提供足夠的獨立浴室及廁所予需要暫時自我隔離的同學，因此大學需要安排部份由內地回港的非本地生暫入住酒店。據了解，位於觀塘的如心艾朗酒店為其中之一。

如心艾朗酒店回覆香港01指，現時有住客曾前往內地而須遵照政府要求自我隔離14天，而這些客人並非來自武漢或湖北地區，但基於對客人私穩的保障，酒店未能披露更多資料，強調酒店並非隔離營。酒店指有關住客只會在特定所住樓層的限定範圍內活動，不會使用酒店的公共設施，例如會所和健身室；而酒店房間採用獨立空氣調節系統，客房的空氣不會互通流動。

酒店﹕已加強衛生防禦措施

發言人強調「好緊張我哋員工、好緊張我哋客人」，酒店已加強衛生防禦措施，包括住客須於入住時填寫健康申報表，入住的客人均需通過體溫測試及向酒店申報過往及未來14天的行程資料。另外，酒店範圍內已安裝多部消毒防疫噴霧機，並增加所有公用地方及設施每天清潔消毒的次數。酒店為員工提供個人保護裝備，包括口罩、手套及個人清潔消毒用品，並要求員工工作時配戴口罩及注意個人衛生；如果客人有任何健康狀況，會依循衛生署的指示向有關部門通報及作出適當的安排，以確保所有客人及員工的安全。

繼山道今旅酒店（Hotel Jen），位於觀塘的如心艾朗酒店亦被指用作隔離用途，當區區議員指出酒店雖位於工業區，但距離住宅及港鐵站只得5分鐘路程，人煙稠密不宜作為隔離用途。酒店方面回覆查詢，確認有住客曾前往內地而須遵照政府要求自我隔離14天，但並非來自武漢或湖北地區，強調酒店不是隔離營。（資料圖片）

區議員﹕酒店豎立「HKU」的牌 憂近住宅工廈

當區區議員梁翊婷表示，酒店距離牛頭角港鐵站只有5分鐘路程，而且附近有花園大廈等住宅，加上工廠區不少上班族出入，「唔適合作為隔離設施。」她在社交網站表示已聯同定安區議員黃啟明繼續聯絡衛生署，署方指「稍後回覆」，香港大學則未有回覆。她們接獲如心艾朗酒店住客報料，指被突然「upgrade（升級）」至其他樓層的房間，酒店亦有豎立「HKU」的牌，指「登記於3樓」。

香港大學早前回覆傳媒指暫住酒店前，校方會先了解同學的健康情況，確保他們並沒有發燒、急性呼吸道感染徵狀或肺炎等任何徵狀。