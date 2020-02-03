【武漢肺炎】旺角現口罩專賣店　國產貨50個$198　店方稱良心價

全城搶購口罩防疫，旺角奶路街一間吉舖近日被租用作「口罩專賣店」，但貨品包裝簡陋，貨品價錢貴，有網民質疑賣劣質或二手貨。 《香港01》記者親往該店舖視察，發現販賣的口罩來自多個產地，包括中國、尼泊爾及泰國等，大部分以透明膠袋再包裝，價錢由198至298元不等，圍觀人數甚多，亦有人付錢購買。一對本地情侶購買一包中國製口罩，發現罩邊發黑，獲店員換貨。負責人聲稱「貨真價實，有單有據」，強調絕非二手貨，如有問題可以更換，並指「賣假貨轉頭海關就嚟啦！」。

旺角奶路臣間出現「口罩專賣店」。 （林振華攝）

今（2日）下午網上流傳兩張照片，指有人租用旺角一個空置舖位專賣口罩，但口罩包裝粗糙，不少人質疑是二手貨。其中一張照片可見，報稱「空運到港」的泰國口罩一袋50個售250元。

記者於奶路臣街發現該店舖，前租戶是一間藥房，相信再被人租用作「口罩專賣店」，店內沒有裝潢，只有一箱箱口罩，並四處張貼來貨單據。店內售賣的口罩多以透明膠袋包裝，每包50個，售價各有不同，但膠袋內沒有附上商品說明資料。記者在場所見，網傳每包50個賣250元的泰國口罩，已升價至每包298元；中國製口罩每包198元；泥泊爾口罩則是紙盒裝，每盒250元。

店員聲稱口罩分別產自泰國、尼泊爾及中國，只見店內外有不少人包圍查看，亦有人付錢買口罩。一對情侶買入一包50個的中國口罩，並即場打開查看，驚見口罩邊發黑，要求店方更換。負責人稱「有問題好樂意更換」，並為他們換了另一包口罩。

有巿民購買中國製口罩，發現有明顯污漬。（林振華攝）

面對網民質疑店方可能賣「二手貨」、「假貨」，負責人否認指控，指口罩包裝運抵時已是這樣，沒有再作包裝，「貨源嚟係咁，我控制唔到」。他強調貨物有單有據，形容是「貴買貴賣」，更稱比起其他藥房售價較低，是「良心價」，「我打開門口做生意，求買賣，唔係假貨呃人，我賣假嘢轉頭海關就嚟啦！」。他更即場剪開口罩，證明有三層。

記者巡查區內其他的藥房，口罩平均每盒約350元，全部以紙盒包裝，未見以膠袋包裝的口罩出售。

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海關加緊巡查市面上出售的外科口罩

海關日前展開代號「守護者」行動，全面巡查全港各區及檢視市面上出售的外科口罩，針對涉及虛假來源地聲稱、不符合消費品安全標準，以及偽冒商標的外科口罩，確保市面出售的外科口罩產品符合《商品說明條例》及《消費品安全條例》的規定。行動中除試購外科口罩作安全測試外，亦已聯絡品牌持有人，以協助確定品牌真偽及來源地的真確性。有關行動仍然會繼續。

根據《商品說明條例》，任何人在營商或業務過程中供應已應用虛假商品說明的貨品，或管有已應用虛假商品說明的貨品作出售用途，或銷售或為售賣用途而管有冒牌物品，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁五年。

根據《消費品安全條例》，任何人如進口、製造或供應未能符合一般安全規定的消費品，即屬違法。違例者首次定罪最高可被判罰款10萬元及監禁一年，而其後各次定罪最高可被判罰款50萬元及監禁兩年。

海關提醒商戶切勿售賣附有虛假產地說明、偽冒商標的物品或不安全的消費品。市民亦應光顧信譽良好的商戶。