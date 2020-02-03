【武漢肺炎】網店4萬韓國口罩遭淋紅油　店主：批貨對港人好重要

新型冠狀病毒疫情持續擴散，香港亦因「武漢肺炎」全城陷入搶購口罩潮。有網店近日在韓國購入4萬個口罩，計劃以成本價出售，惟在準備應市之際，今日（3日）下午突遭人淋潑紅油，口罩包裝袋被染紅，幸內裏貨品無損，可如期供應有需要人士。 網店負責人Tommy接受《香港01》訪問時仍猶有餘悸，他稱過往沒跟人結怨，未知是否因為網店在反修例事件上立場鮮明而遭人報復，慨嘆在全城一「罩」難求下：「錢事小呀，批貨對香港人好重要！」

事發今日下午2時許， Tommy與4名友人在店舖內整理貨品時，店外突然有人「喂」一聲大喝，他們回頭查看，即有人以兩個大紙杯淋潑紅油，5人全被染紅，舖內貨品、鐵閘及舖內外地面全是紅油。事後他們立即報警，經翻看閉路電視畫面發現，當時有兩名「包到實」的男子，一人負責「睇水」，一人淋油，事後逃去無蹤。

只係想香港人有足夠口罩用

Tommy透露，早前在韓國購入4萬個KF94口罩，以接近成本價售予港人，「係好辛苦先搵到返嚟，只係想香港人有足夠口罩用」。雖然店內貨架紅油處處，幸口罩有速遞膠袋包裹好，內裏的口罩沒被紅油沾污，可以如期派貨。

Tommy形容該店立場「深黃」，昨晚在店舖整理貨品時亦曾播放反修例歌曲，未知是否因此惹不同政見人士不滿，他慨嘆：「但點都好，呢個時候唔應該再分黃藍、政見、私冤，而係應該齊心抗疫，唔明點解有人要添煩添亂，錢事小呀，批貨對香港人好重要。」

店主害怕感心灰意冷

問及是否因生意上得罪他人而惹禍，Tommy稱過往無與人結冤，從事網購生意亦不會公開舖位地址，只是最近因應顧客要求要上門取口罩，才向部分顧客提供地址，因此未能猜測淋油者的背景及動機，只盼警方能早日緝兇。然而，Tommy慨嘆事後仍感到害怕及心灰，無奈表示：「可能做埋今次唔做，好唔開心。」