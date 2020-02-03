【武漢肺炎】羅湖口岸封關前夕　居內地港人為返工　執衫拖篋回港

武漢肺炎疫情持續，特首林鄭月娥再宣布新防疫措施，進一步擴大局部封關，明日（4日）凌晨0時0分起，關閉羅湖口岸、落馬洲支線、皇崗口岸和港澳碼頭。封關前夕，大批港人趕忙經羅湖口岸回港，有過關港人指關口較平日多人，約300人輪候過關回港。對於封關措施，港人意見兩極。有人認為封關合理，更希望全面封關，「自己香港安全就OK啦」；亦有居內地港人在港工作，批評封關造成不便，臨急臨忙執行李拿替換衣物回港，「對好多向上面住真係唔方便。」惟理解封關抗疫，故配合措施回港。

在港工作、與內地妻子長居深圳的張先生，孭著背嚢趕在羅湖口岸封關前回港。張先生指封關對夫婦二人影響不大，明白封關防疫，遂配合措施回港，但不贊成封關，「對好多向上面住真係唔方便」。他指不少香港人在內地居住，如封關後會影響往來中港，隨時無法上班，故羅湖口岸有不少港人過關回港，「好多人都拖篋、拎衫返嚟。」約有數百人排隊過關回港。

另一名準備趕回深圳的陳先生指，今日來港替上司買兩盒口罩回深圳，然後以國內速遞寄予同事。他認為封關沒必要，因患病人士會留在家中休息，不會外出，未必會令疫情惡化，「我冇去過呢啲地方，有呢啲我都唔敢出街啦！匿向屋企瞓覺啦！香港都一樣啫，有絕症你仲會唔會周街跑呀？」他指會留在內地，待開關後才會來港。

張先生不滿封關，認為患病人士自然會留在家中，不會外出令疫情惡化。（林振華攝）

有市民則認為封關合理，更建議全面封關，以保香港安全。梁先生及陳小姐在中港兩地皆有住所，得悉政府封關後，回內地取必需品後，趕回香港。過關時人流明顯較往日多，平日毋須排隊，今日關口有近300人排隊，輪候約10分鐘。梁先生認為封關合理，惟現時僅局部封關，尚有三個關口未封，成效不大，「其實（內地人）要嚟，一定嚟到。」他舉例指過關時不少人隨手亂填健康申報表，也能輕鬆過關。他指疫症嚴重，應盡早全面封關，香港會較為安全。

有市民在往羅湖的列車上填寫健康申報表，準備過關回內地。從事中港運輸的黃先生表示，暫時不會回港，如果有需要回香港，會經深圳灣口岸。