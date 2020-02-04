【武漢肺炎】封羅湖落馬洲　上水水貨客絕跡　美妝店員嘆封關不便

武漢肺炎疫情下接駁中港兩地的羅湖和落馬洲關口封閉，港鐵安排接駁列車接載羅湖居民往來上水至羅湖站。困擾上水居民多年的水貨客問題在疫情下暫時平靜，街頭巷尾大篋小篋不再，席地收拾戰利品的水貨客絕跡。美妝店員直言封關帶來不便，一來人流減少，二來大部分同事居於內地如今無法回港上班。原本經營前往皇崗落馬洲關口的巴士公司，也因應情況加開上水至深圳灣巴士。

武漢肺炎疫情下接駁中港兩地的羅湖和落馬洲關口封閉，港鐵安排接駁列車接載羅湖居民往來上水至羅湖站。（鄧栢良攝）

常有人群聚集的上水街頭，疫情下變得水靜鵝飛。凌晨零時零分起，港府關閉羅湖口岸、落馬洲支線、皇崗口岸和港澳碼頭，旅客僅可從深圳灣大橋、港珠澳大橋及機場往返香港及中國內地。在上水，紅磡出發的東鐵線列車以上水為終點站，上水站月台上有保安指揮乘客離開；來往紅磡至上水站的列車服務維持正常。至於在羅湖居住的港人，可以乘搭半小時一班的接駁列車，來往上水至羅湖站。原本經營前往皇崗落馬洲關口的巴士公司，也因應情況加開上水至深圳灣巴士。

居住大埔的莊先生、莊太表示乘搭火車人數明顯減少，莊太有感港府「要逼到埋身好嚴重先處理」，相信擴大封關是醫護罷工所致，擔心如果不全面封關，中港兩地往來頻繁，內地嚴重的疫情會波及香港。莊先生擔心社區爆發，支持全面封關：「變咗疫埠咪仲死！」

任職獸醫助護的黎先生表示，因上通宵班，平日由太子到上水站時，車廂通常滿座，封關後首日往羅湖/落馬洲乘車人數明顯大減，認為對比非常大「成車計埋我得兩個人」。他續指支持封關，認為封關太遲，應將全部關口都關閉以保障市民安全。

原本經營前往皇崗落馬洲關口的巴士公司，也因應情況加開上水至深圳灣巴士。（陳蕾蕾攝）

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上水水貨客絕跡，任職美妝行業的楊小姐表示，自己平日由大埔到上水上班，今日乘車明顯人數大減，少近七、八成乘客。她表示因大部份同事均居於內地，現時無法回港上班，又認為封關帶來不便，美妝店往年新年後開舖「一開工就成間舖都係客。」現時「成半粒鐘都冇一個人。」生意額大受影響。

附近電器店老闆相信，不少藥妝店負責人居於內地，羅湖落馬洲封關影響交通而未有營業，否則正午已經開門。他指疫情開始後多藥妝店結業，相信農曆年後會更多。