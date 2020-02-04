【武漢肺炎】第17宗確診者住康田苑　街坊呻無清潔、無酒精搓手液

武漢肺炎疫情蔓延至港，將軍澳醫院證實有第17宗確診個案。60歲患者居於藍田康田苑，有街坊今午呻大廈沒有消毒清潔，地下大堂的自動感應酒精噴霧機形同虛設，因沒有酒精搓手液噴出，保安員更笑稱﹕「部嘢假㗎！」 當區區議員指，管理處透露明天才可安排清潔公司進行大清潔，更指沒有準備消毒搓手液，直斥安排兒嬉，部分街坊向她表達憂慮。《香港01》記者傍晚致電管理公司了解，接線保安員指衛生署今日有消毒大堂、升降機，而各樓層將於明早10時進行清潔。公司已派員購買酒精搓手液，暫沒有貨，職員所戴的口罩亦是自備。

武漢肺炎疫情蔓延至港，今日本港再有一宗初步確診個案，病人由將軍澳醫院轉至瑪嘉烈醫院進行隔離治療，該病人是本港第17宗確診個案。

據悉，患者為一名60歲男子，上周六（1日）因發燒及氣促入住將軍澳急症室觀察病房，昨日（3日）轉到隔離病房，初步化驗結果對新型冠狀病毒呈陽性反應。據悉，60歲男患者自稱過去14天內沒有外遊，其女兒亦有發燒。

消息指，最新確診的男患者居於藍田康田苑。（陳諾希攝）

患者所住屋苑未見加強清潔

據了解，男患者居於藍田康田苑裕康閣，今日下午3時許，記者前往屋苑觀察，未見有清潔工於屋苑內進行大清潔。住戶曾先生稱，今早收到消息指，患者與自己住同一幢，惟下午時份，屋苑未有發放特別通知，亦不見屋苑加強清潔及消毒。曾先生稱，雖然自己所在樓層與患者所住樓層使用不同的升降機，但都感到擔心，他續指，管理處應通知住戶屋苑有患者，讓住戶加強注意。

另有街坊表示，多年來大廈門口位置擺放有一部自動感應酒精噴霧機，惟他欲消毒雙手時，並無任何酒精噴出，保安員更笑指「部嘢假㗎！」。

區議員：管理處沒準備消毒搓手液

當區區議員王嘉盈表示，已與藍田康田苑物業管理處溝通，收到衞生防護中心證實有確診者居於康田苑。惟管理處指，要明天才可安排清潔公司到屋苑進行大清潔。當她建議管理處於各大廈增設消毒搓手液時，管理處人員稱沒有準備，她大為驚訝，「佢哋話冇，冇準備，我覺得完全好兒嬉。」

王嘉盈稱，經歷過沙士，以及武漢肺炎已出現一段時間，無法理解為何管理處會沒有預備消毒搓手液。她續指，對管理處的安排，部分街坊向她表達憤怒及擔心。

記者今午到大廈了解，未見有清潔工作。 （陳諾希攝）

保安：明早10時清潔樓層 公司買唔到酒精搓手液

記者致電康田苑管理公司啟勝管理服務有限公司了解，接線的姓梅保安員表示，衛生署今日有派員為大堂、升降機等位置進行消毒，至於各樓層將於明早10時進行清潔，已發通告通知住戶。另外，目前屋苑無酒精搓手液提供，公司已派員購買，但未有貨，職員所戴的口罩亦是自備。

新確診患者曾向多名醫生求診

另外，衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日指，新確診的60歲男患者曾向4名醫生求診，數次前往德福花園的卓健醫療中心求診。今日記者前往該診所觀察，發現診所內劃有「發燒等候區」，當有病人求診時，診所姑娘會詳細詢問病人過去14日有否前往內地、有何症狀等。記者向姑娘詢問，新確診男患者是否曾到診所求醫，姑娘稱﹕「因私隱問題，不能透露。」

另外，今早本港出現首宗因武漢肺炎而死亡的個案，39歲居於黃埔花園的男病人，早前確診感染新型冠狀病毒，今（4日）早病情惡化，於瑪嘉烈醫院逝世。