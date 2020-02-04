【武漢肺炎】天水圍社區組織為乘客探熱　冀政府做好入境把關工作

武漢肺炎疫情持續，政府宣佈擴大局部封關，惟深圳灣口岸不在此列，社區組織「天水連線」憂過境巴士改經天水圍、元朗及屯門，有機會發生社區傳播，周二（4日）發起抗疫行動，於天水圍天盛苑B2P站外，監測往來邊境的巴士，並為所有落車乘客檢測體溫。一旦發現懷疑發燒及有病徵人士，會建議其前往天水圍警署，尋求警方協助。成員於天橋對開手持標語，並為下車的乘客量度體溫。

社區組織「天水連線」於區內發起抗疫行動，周二（4日）於天水圍天盛苑B2P站外，監測往來邊境的車輛，並為所有自口岸人士檢測體溫。（黃偉民攝）

成員為下車人士探熱 婆婆送出一盒口罩

現場可見，成員於天橋為有需要人士探熱。至下午1時25分，有來往深圳灣口岸巴士抵達，「天水連線」成員隨即為多名下車人士探熱，現場有十多人排隊檢查體溫，未發現發燒乘客。

其間一名身穿藍衫的婆婆，特意到場送出一盒口罩予組織成員，婆婆指自己早前已訂一批口罩，家中存貨足夠其日常生活。有市民未有配戴口罩，成員亦為他們提供口罩及酒精搓手液。

「天水連線」成員表示，由於政府未有為深圳灣口岸封關，過境巴士必定會途經天水圍、元朗及屯門，成員主要為監測往來邊境巴士，為來自口岸人士探熱，希望發燒或有任何病徵乘客，能夠到天水圍警署求助。他們指出，只要政府盡快做好把關工作，成員就不用在街上為人士量體溫。