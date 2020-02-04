【武漢肺炎】兩口岸仍正常運作　港人恐封關將接內地妻兒來港

港府進一步封關，原本經水路前往澳門的市民，改由陸路經港珠澳大橋前往澳門。有港人表示前往澳門為向當地親友取口罩，對於目前深圳灣大橋、港珠澳大橋及機場仍然通關，都擔心疫情蔓延。妻兒在珠海居住的港人亦支持封關，將準備在全面封關前接她們來港團聚，又表示珠海市面淡靜。

因應武漢肺炎疫情，前往澳門水路交通樞紐屯門客運碼頭、上環港澳碼頭先後關閉，旅客需由陸路經港珠澳大橋前往當地。港人劉小姐表示，以往會搭船到澳門，今天（4日）則需要使用港珠澳大橋，主要到澳門向親友取口罩。她表示以往曾使用過港珠澳大橋，但今次人流明顯比較少。劉小姐續指，目前有兩個關口開放仍會擔心疫情，「盡量唔好周圍掂。」

特首林鄭月娥表明港府全球搜購口罩工作不是太成功，另一邊廂澳門市民憑身份證可以每10日購買到10個口罩，澳門行政長官賀一誠更在記者會表示：「歐洲都好難買到口罩，葡萄牙都被我哋買晒，冇晒口罩。」

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為全面封關準備 香港爸爸接珠海妻兒來港

因妻兒居於珠海，蔡先生經常使用港珠澳大橋前往當地，因大橋仍然開放封關對他影響不大。鑒於疫情嚴重蔡先生都贊成全面封關，將計劃接妻兒到香港，以免全面封關後，一家人會分隔兩地。他說珠海八至九成市民已不外出，市面淡靜。特首林鄭月娥周一記者會上指，會體恤個別入境個案，包括持雙程證人士來港照顧子女人士，入境處處長或可延長其探親簽注逗留期。

何小姐表示，今天要用港珠澳大橋到澳門，以往均有使用港珠澳大橋，但今次人流明顯比較少；以往搭巴士前來時，巴士均為滿座，亦有很多內地人過關，但今天僅有數人乘搭。她續指，自反修例運動開始，關口使用人數已減少，今日更為明顯。

來自珠海的吳小姐表示，原本數日後經香港飛往俄羅斯，昨日（3日）得悉政府凌晨封關僅剩兩個關口，因此今日立即經港珠澳大橋提早來港。她指以往會坐船到港，目前只能經港珠澳大橋，坦言感到不便。另外，她又表示今日坐旅遊巴前來時，人數明顯較往日少，「巴士（較以往）一半人都冇」。