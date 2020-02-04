【武漢肺炎】圓方保安訛稱高鐵來港患者播毒　致多名員工發燒被捕

武漢肺炎肆虐令全城恐慌，有人更趁機在網上世界傳播虛假消息。圓方（Element）一名37歲兼職保安員，日前透過手機散播假消息，指高鐵乘客播毒，傳染多名商場員工，不少人發燒及請假，呼籲不要到圓方。經理調查後，證實公司並無此情況，懷疑有人無中生有四處造謠，終找出該名保安員及作警告。圓方至昨日（3日）更報警求助，警方即日以涉嫌在社交通訊平台發放虛假訊息，拘捕該名男子。據了解，有人疑因合約期滿無法續約，心生不忿，散播假消息。

根據該段網上流傳的錄音，一名男子呼籲他人不要去西九龍附近，包括柯士甸站Grand Austin、The Austin及圓方，以及上面的建築物，「琴日開始陸續有同事發燒，淨係我哋圓方保安部，琴日已經有五個同事發燒請假，圓方CS已經有三個請假」，他更指Grand Austin、擎天半島、天璽陸續有保安生病，估計高鐵發病的確診者傳播，並感染員工。該男子呼籲接收訊息的人將有關消息傳播開去。

據了解，上周三（1月29日）晚上，圓方保安部經理收到該段錄音聲帶，經了解後發現公司並無員工發燒請假，懷疑有人造謠，相信是圓方的員工。經調查後，經理鎖定發放錄音人士的身份，翌日（1月30日）召見一名姓郭37歲男兼職保安員，對方承認是他錄音發放虛假消息，經理向他作出警告。

至昨日（2月3日），公司方面報警求助，警方經調查後，即日拘捕該名男子。他在警誡下承認曾發放有關錄音，涉嫌使用無線電話傳送虛假訊息被捕，現已獲准保釋候查。據了解，有人懷疑因保安合約即將完結，但不獲續約，於是傳播謠言。

根據香港法例第228章 《簡易程序治罪條例》第20B條，與電話、訊息或電報有關的罪行，傳送任何其明知是虛假的訊息，旨在對他人造成煩擾或不便，或旨在令他人產生不必要的憂慮，可被處罰款1,000元及監禁2個月。