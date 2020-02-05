【武漢肺炎】新增三宗本地感染個案　60歲確診者住所康田苑大清潔

武漢肺炎疫情持續，本港昨日新增三宗本地感染確診個案，其中一名60歲確診的男子居於藍田康田苑裕康閣，患者稱他沒有於潛伏期內沒有外遊，主要逗留在家。今早，記者前往上述屋苑了解，發現大堂張貼通告通知住戶屋苑有人確診，而管業處亦於早上10時安排清潔工進行大消毒。

今日（5日）早上，記者前往患者所住的康田苑，大堂位置張貼了通告，通告內容指出，屋苑有確診個案，昨日收到網上流傳指有確診個案時，已要求清潔承辦商以1:49漂白水全面消毒地下大堂及升降機，而管業處於昨午4時26分，正式收到衞生署通知有住戶確診，管業處安排清潔承辦商於今日早上10時消毒裕康閣各樓層牆身及地面。

今早10時許，記者於屋苑觀察，發現清潔工已準備進行清潔，他們均有戴上外科口罩及戴膠手套。

根據衞生署資料，確診的60歲男子有長期病患，於上月22日出現發燒及肌肉痛，同月30日出現呼吸困難，於是前往基督教聯合醫院求醫，其後再到將軍澳醫院求診並入院接受治療。病人在病發後至入住將軍澳醫院前期間曾先後向4名私家醫生求醫。

患者現時情況穩定，根據患者提供的資料，他於潛伏期內沒有外遊，主要逗留在家中。病人的家居接觸者包括妻子及女兒，二人因出現病徵，被轉送基督教聯合醫院接受治療。