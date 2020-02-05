【武漢肺炎】世界夢號返港　高雄被拒上岸乘客才獲悉3內地客確診

世界夢號三內地旅客確診武漢肺炎，今早（5日）郵輪返抵香港。有船上旅客表示，由於船員未完成檢疫，需延遲乘客落船時間，有廣播指清關手續需要時。現場可見，不少旅客返回房內等候，船員安排餐飲及娛樂設施予旅客。旅客Ｍ小姐表示，「我覺得政處理得唔好，安排得慢！」她指目前手頭資訊有限，一旦回家後會自我隔離。

「世界夢號」三內地旅客確診武漢肺炎，郵輪今早（5日）緊急返抵本港。船上乘客指今日早上八時可以下船，但是至中午12時仍未收到消息。（鄧詠中攝）

船上廣播指：船員未完成檢疫 延遲乘客下船時間

另一名船上乘客Ｍ小姐表示，有指今日早上八時可以下船，但是至中午12時仍未收到消息。她指職員安排他們到餐廳用膳，「都可以食嘢、都有娛樂，剛剛話可以入房休息！」Ｍ小姐稱目前手頭資訊有限，其後船上作出廣播指，由於船員未完成檢疫，要延遲乘客下船時間。

「我覺得政處理得唔好，安排得慢！」Ｍ小姐指目前衛生署及海關人員，仍未上船為他們檢驗或進行其他工作。她稱由於乘客出發前，船員有查詢乘客是否確認上船，「當時我哋是無事，先安心上船，到噚日先知有大陸人感染！」Ｍ小姐指回家後會自我隔離。

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船上乘客陸先生：目前船上沒有人不適

「最想上岸返香港回家，最希望大家都無事。」船上乘客陸先生表示，昨日到高雄一帶海域，他們於2月2日上船，至昨日（4日）才知道早前有三名內地人確診。他指現時船上沒有事發生，以及沒有衛生署人員上船。「仍未知何時可以下船，餐廳都有開，職員有到場工作，大家都可以食飯！」乘客陸先生表示，他們等待很多小時，但仍未知何時可以下船。他指船上的VIP房間管家指，目前船上沒有人不適。「我覺得政府一塌糊塗，只係唔希望有人中招！」

另一乘客劉先生指，初時他們不知有內地旅客感染，至高雄拒絕乘客上岸才知悉。「都無想要咩賠償，因為件事大家都唔想，只要唔影響他人都ＯＫ！」劉先生指他支持封關，如果知道碼頭封關就不出發。對於船上防護物資有否短缺？劉指自己有自備口罩及消毒，希望大家都可以平安回家，他指目前會檢查好體溫才回家。

三內地旅客確診武漢肺炎 「世界夢號」緊急返抵本港

「世界夢號」三內地旅客確診武漢肺炎，郵輪今早（5日）緊急返抵本港。周一（3日）星夢郵輪接獲中國部門通知，「世界夢號」上月越南航次，有三名中國旅客確診感染新型冠狀病毒。昨日，郵輪接獲台灣當局緊急通知，所有旅客不能於高雄港下船，因此取消原定行程返港。現場可見，船上旅客均戴上口罩，其間有人船上大叫「可唔可以救吓我哋？」並指未知何時可下船。