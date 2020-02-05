【武漢肺炎】世界夢號上現無內地旅客　乘客待檢疫：落船無了期！

世界夢號三內地旅客確診感染新冠狀病毒！衞生署衞生科總港口衞生主任梁耀康醫生表示，船上1800多名乘客及職員中，九成人士為香港人，其他是外籍人，郵輪上內地旅客於上月(24日)已全部上岸。 有旅客表示，郵輪昨日(4日)抵達高雄碼頭才知道不能於台灣上岸，今早抵港後等待多時，乘客指仍在等待檢疫，無助地表示：「落船無了期，如果知有疫情，大部分人唔會上船！」

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千名旅客餐廳等候3小時 郵輪無公布消息

船上乘客吳先生稱，郵輪昨日已抵達高雄碼頭，要落船時才收到通知，稱台灣當局不讓船上旅客上岸。吳先生稱理解台灣的決定，惟不滿郵輪的安排，因回航時，郵輪上一直沒有廣播向乘客解釋實際情況，以及回港後會有何相關處理程序，亦不知郵輪會如何確保旅客安全。

吳先生稱，今早有上千名旅客在餐廳等候3小時，惟沒有得到任何消息，最後只好自行返回房間。吳先生認為郵輪公司沒有透明度，亦質疑旅行社或有隱瞞。吳先生稱，上船前旅行社有通知要否繼續進行行程，惟沒有告知1月19日至24日期間船上曾有確診個案，「如果知有疫情，大部分人唔會上船」。

旅客不知郵輪曾有人確診 旅行者稱船上無內地人

另一乘客李小姐則指，由昨日被台灣拒入境至今，郵輪上沒有公布任何最新情況，只是叫人耐心等候，以及可在船上自由活動或在房內休息。李小姐稱，2月1日上船前，所屬旅行社永安旅遊有問團員是否要上船，惟當時永安強調船上沒有內地人，且是由永安包團，但沒有透露1月19日曾有人於船上確診。她對此感到生氣，認為1月19日已有人確診，為何2月1日時仍叫逾千人上船，認為現時回港被隔離是「無得揀」的情況。