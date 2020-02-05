【武漢肺炎】世界夢號周一獲知三內地客確診　昨遭台拒上岸今返港

廣東省疾病預防控制中心日前表示，有三名確診新型冠狀病毒肺炎患者，曾乘坐星夢郵輪旗下的「世界夢號」郵輪，今日載有新一批乘客的世界夢號抵港。星夢郵輪周一（3日）接獲中國部門通知，郵輪上月越南航次，有三名中國旅客確診感染新型冠狀病毒；昨日郵輪原定到抵台灣，惟接獲台灣當局緊急通知，旅客不可於高雄港下船，因此取消原定行程昨午提早返港。

上月越南行程三內地客確診

星夢郵輪旗下的「世界夢號」郵輪，上月19日由廣州南沙出發的越南行程當中，三名內地旅客確診新型冠狀病毒，郵輪及後曾到越南芽莊和峴港後，於上月24日返回南沙。

「世界夢號」於本月2日由香港出發至台灣，至本周一（3日）郵輪接獲中國部門通知，指上月越南航次有旅客感染新型冠狀病毒。郵輪原定昨日（4日）中午停靠高雄港，原定晚上9時前往香港，惟昨早郵輪接獲台灣當局緊急通知，因郵輪1月19日航次之三名中國旅客確診，所有旅客不能於高雄港下船，郵輪遂取消原定前往高雄的行程，下午4時返航，於今早9時到達香港。

世界夢號周一接通知旅客確，郵輪返港後逾1800乘客滯留船上。（鄧詠中攝）

世界夢號時序： 1月19日： 廣州至越南行程 1月24日： 返程回南沙 2月2日： 從香港出發到台灣 2月3日： 中國部門通知越南行程三內地客確診 2月4日： 中午停靠高雄港，台灣當局禁止下船 下午4時提早回港 2月5日： 今早9時到達香港，禁上下船 衛生署上船檢疫

另外，「世界夢號」上月26日出發，原定28日抵菲律賓蘇碧灣上岸，惟遭到當地居民因憂慮郵輪上會有感染者強烈抗議，最後無法登岸，並於31日折返香港。

可容納3400位旅客 2017年啟航​

根據資料顯示，世界夢號為星夢郵輪旗下的郵輪，可容納3400位旅客，排水量達十五萬一千三百噸，由德國邁爾造船廠製造，於在2017年8月26日正式下水，於用年11月17日，在啟德郵輪碼頭啟航，同時亦是第一艘在香港命名的郵輪。