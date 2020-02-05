【武漢肺炎】衞生署登世界夢號檢疫　議員促增透明度釋港人擔憂

日前廣東省疾控中心公佈，星夢郵輪旗下「世界夢號」上月24日抵達廣州南沙碼頭的旅客中，有三人確診武漢肺炎，惟本港於2月2日有一批旅客登上「世界夢號」啟程台灣，昨日欲停靠高雄港時被拒絕。 今（5日）早郵輪抵港，衞生署人員登船檢疫，初步有約30名船員自稱曾出現病癥；至下午2時半，郵輪上旅客仍在進行檢疫，不知今日內會否獲准上岸，以及有何隔離措施。立法會議員黃碧雲聯同觀塘區及九龍城民主派區議員抵達啟德碼頭了解，黃碧雲稱，衞生署就世界夢號作出的簡報未能解答港人問題，恐無法釋除港人擔憂。

立法會議員黃碧雲稱，衞生署就世界夢號作出的簡報未能解答港人問題，恐無法釋除港人擔憂。

黃碧雲稱，早前接觸了食衞局局長了解事件，他只是稱暫時不會讓船上人士上岸，而船上有1600多名港人，目前有30多名船員感到不適，當中有人發燒及咳嗽。

黃碧雲表示，目前不知道30多名有病癥的船員當會否有人感染武漢肺炎，以及衞生署會對逾千名旅客進行什麼檢疫措施，亦無透露會否對船上所有人員進行病毒測試。她認為署方應該為船上所有人作詳細健康檢查，確保沒有染病才可以上岸，建議若船上設施許可，應讓所有人在船上隔離14天。

約有20名觀塘及九龍城民主派區議員亦到場了解。

今日約有20名觀塘及九龍城民主派區議員亦到場了解，觀塘區議會主席蔡澤鴻表示，今早看新聞才得知悉有一艘郵輪抵港，其後不斷收到街坊來電表示很十分憂慮。他稱疫情於本港發生後，政府部門拒絕出席區議會會議交代情況，令他們感到非常憤怒及遺憾。蔡澤鴻認為政府抗疫時要做到「隔離、追蹤、透明度」。

觀塘區議員潘任惠珍質疑，當局一早知有郵輪抵港，為何不及早通知市民；而觀塘區議員梁凱晴表示，收到船上的街坊求助，指雖然船公司提供自助餐，但仍擔心沒有足夠食物，而且船公司目前沒有透露任何資訊，令旅客感到無助。