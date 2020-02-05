【武漢肺炎】世界夢號曾載確診者　黃大仙區議員促政府加強防疫

廣東省疾病預防控制中心日前（3日）表示，有三名確診新型冠狀病毒肺炎患者曾乘坐星夢郵輪旗下的「世界夢號」，雖然患者於上月24日已下船，但載有新一批旅客的「世界夢號」昨遭台灣拒登岸，今（5日）早郵輪返抵香港，至下午衞生署人員仍在船上為旅客及工作人員進行檢疫。 黃大仙民主派區議員今午發出聯合聲明，要求衛生署向公眾交代如何處理及跟進事件及加強防疫，以免有隱藏患者在社區傳播。聲明又斥郵輪公司於2月3日得知上次航程中有旅客確診武漢肺炎後，並沒有立即向船上旅客通報，令旅客未能即時得知情況。

現時郵輪上有1800名旅客，當中有9成為港人，其餘為外籍人士，沒有內地人，他們全部需要進行檢疫。（鄧詠中攝）

25名黃大仙區議員今日發表聯合聲明，提及「世界夢號」上月曾接載的三名確診武漢肺炎患者雖已於1月24日下船，但船員被列為病患接觸者，譴責政府沒有主動通報有關事件和及時回應會如何處理，認為政府的做法不能接受，要求衛生署立即回應，向公眾交代如何處理及跟進，以防有隱藏患者在社區傳播。一眾區議員亦要求港府將船上人士進行隔離及緊密跟進。

本周一(3日) 廣東省疾病預防控制中心已通報，上月24日抵達廣州南沙碼頭的「世界夢號」旅客中，有三人確診武漢肺炎，聲明中提及郵輪公司於當日已得知有旅客確診武漢肺炎患者後，惟沒有立即通報和採取即時的防疫措施，例如隔離等，待傳媒揭發事件後才公開，區議員認為郵輪公司做法不負責任。