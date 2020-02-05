三個月內16宗爆炸品案　17歲仔涉汽油彈掟葵涌警署被捕

本港近月發生多宗爆炸品案件，有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華指出，暴徒野貓式襲擊行動有所上升，形容行為與恐怖主義類近，過去3個月本港共錄得16宗爆炸品案件，上月亦接報15宗炸彈恐嚇，擔心情況持續會令市民習以為常而掉以輕心，恐後果嚴重。 另外，警方昨晚在葵青工廈拘捕一名17歲男子，涉上月29日夥同兩人向葵涌警署掟汽油彈，並在其租住工廈單位搜出11支汽油彈及一批材料。昨晚旺角彌敦道有黑衣人「快閃」堵路，警方事後拘捕5男女，涉堵路及縱火，被捕人中年紀最輕僅16歲。

有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華表示，雖然近期示威人士減少，但野貓式的襲擊行動卻有上升，有人針對警署、公共屋邨、港鐵、關口及醫院等縱火、投汽油彈及引爆土製炸彈，即使行動聲稱有訴求，但只是假命題，是無理由的發泄，強調各警區有一定警力處理突發性問題，警署亦有改動建築及增加觀察點，打擊罪案。

暴徒行為與恐怖主義類近

李桂華續指，暴徒近期的行為與恐怖主義類近，同樣帶有威嚇手段，行動有命題，亦會與社交平台預告行動，事後承認責任，甚至進行投票暗示下次目標，做法是具組織性，但不排除部分人是被激進言論煽動或模仿而作案。他指在社交平台發出恐嚇及透露行動細節人士，警方會從網絡罪行作出調查，「我有兩句說話想同年輕人講：千祈唔好畀人煽動做違法事情，唔好到自己犯最大錯誤先後悔」。

上月15宗炸彈恐嚇

在過去3個月，本港錄得16宗炸彈案，單計上月就有4宗，並有15宗炸彈恐嚇案，李桂華形容「幾乎隔日一宗」，指相關案件多發生在人流較多的公眾地方，擔心市民會習以為常，掉以輕心，如早前深圳灣口岸爆炸品案件，「已經有人報咗有炸彈，但仲有人留連，係非常危險，情況令人十分擔心」。

警工廈檢11支汽油彈

除爆炸品案件外，縱火案件亦令人關注。葵青警區助理指揮官（刑事）姚永勤表示，上月29日晚上8時，3名男子向葵涌警署投擲3枚汽油彈，分別於警署外馬路及行人路起火，幸沒有波及途人或車輛，對罔顧生命安全行為作出強烈譴責。

警方翻查閉路電視畫面後確認一名17歲姓陳男子涉案，昨晚11時許在陳經常出入的葵青區工廈將其截停，並以涉嫌縱火及藏有攻擊性武器作出拘捕，陳報稱任職運輸工，警方在陳於上址分租的單位內檢獲11支懷疑汽油彈、白電油、兩支通渠水、3個玻璃樽及噴漆。陳現正被扣留調查，案件由葵青警區重案組第一隊跟進，警方正追查在逃人士。

5男女涉酒店房製汽油彈

警方表示，昨日油麻地、荔枝角及天水圍都有暴徒縱火、投汽油及襲擊市民，其中在天水圍，警方處理一宗傷人案期間動用最低武力，使用了催淚煙及橡膠彈。而油麻地則有黑衣人「快閃」堵路，署理油尖警區助理指揮官（刑事）葉秀蘭表示，昨晚10時半，兩名隸屬油尖警區的休班警員於甘肅街及彌敦道交界，發現5名蒙面黑衣人堵路及投汽油彈後逃去。

葉指，當時兩名休班警員立即上前追截，成功拘捕一名23歲男子，調查後相信他與同夥在油麻地一個酒店房間內製造汽油彈，警方遂於今日凌晨2時上門，在房內拘捕3男1女，年齡界乎16至26歲，並檢獲兩支鐵鎚、士巴拿、剪鉗、10個注入易燃液體的玻璃瓶、兩支白電油、兩個石油汽罐、一個石油汽罐連打火噴嘴及腐蝕性液體，案件交由油尖警區重案第二隊跟進。