【武漢肺炎】世界夢號1月航次增至8內地人確診　同船有206港旅客

衛生署下午記者會表示，星夢郵輪旗下「世界夢號」1月24日抵達廣州南沙碼頭的內地旅客中，目前確認已有8人確診新冠狀病毒肺炎，而同一航次中，於1月24日有206名港人旅客返港登岸，他們有機會接觸過8名確診者，衛生署已進行接觸者追蹤。 署方指，目前另一航次「世界夢號」上3,600多名旅客及船員無准許就不得下船，30名有病癥船員需進行新型冠狀病毒肺炎測試。署方暫未有公布船上人士的後續安排，包括如何檢疫及是否准許上船。特首林鄭月娥則宣布，啟德郵輪碼頭及海運大廈郵輪碼頭的口岸出入境服務會即時暫停。

世界夢號三船員發燒需隔離，下午二時許，三名男子登上救護車送院。（黃偉民攝）

「世界夢號」上月南沙往越南航次8人確診

衞生署署長陳漢儀在記者會上表示，「世界夢號」於1月19日由內地南沙前往越南航次中，現共有8人確診新冠狀病毒，該行程已完結。由於香港是「世界夢號」母港，衛生防護中心港口衛生科已派員調查，要求船上人士填寫健康申報表。

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確診個案航次206港人返港登岸 衛生署進行接觸者追蹤

衛生防護中心港口衛生科總港口衛生主任梁耀康表示，1月19日有206名港人在香港登上「世界夢號」，郵輪同日前往南沙接載4,400多名內地旅客，其後出發前往南越，至1月24日返回南沙，內地旅客下船後，同日郵輪返港，206名港人下船。他指，該批港人旅客有機會接觸過該8名確診者，衛生署已向船公司索取該批港人資料，並已進行接觸者追蹤。他強調，該航次的所有船員與旅客已於1月24日下船，現時船上的1,800多名旅客與8名確診者無任何直接接觸。

30船員需進行病毒測試

梁耀康稱，接獲確診個案通報後，港口衛生科派出一隊人上船，任何人無衛生署准許就不准下船。船上每位人士需填寫健康申報表及進行體溫監測，當中有30名船員稱有病癥，當中3人曾發燒，包括1人確診為乙型流感，3人已送往聯合醫院及威爾斯院隔離，並會進行新型冠狀病毒肺炎的測試。另外，27名船員有咳嗽或喉嚨痛的輕微病癥，同樣會抽取樣本進行測試。

梁耀康又指，為審慎起見，衛生署會根據之後的樣本報告及流行病學調查，不排除整艘船進行檢疫。