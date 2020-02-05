【武漢肺炎】世界夢號內部曝光　防疫人員上船　12樓一房間被清空

上月航次後有8名內地旅客確診新冠狀病毒肺炎的郵輪「世界夢號」今早抵港，船上現有1800多名旅客及1800多名船員，九成旅客均為香港人，其餘是外籍人，沒有內地旅客，所有旅客在疫未完成檢疫前，如無衛生署許可就不可以下船。 《香港01》取得船內情況的照片，只見有穿防疫裝備人員曾登船檢查，船員亦在船艙內的公眾地方進行清潔消毒。有滯留船上的旅客表示，今日突然有一批防疫人員到12樓一個房間檢查，其後房間被清空消毒，因沒有公布詳情，有人表示憂心。

有防疫裝備人員到12樓檢查。（讀者提供圖片）

有身處世界夢號的港人旅客向《香港01》提供相片，可見曾有防疫人員登船檢查，船員亦於船艙的公眾地方進行清潔消毒，不少旅客坐在大廳休息，亦有人猛掃電話，留意疫症的最近消息。

滯留船上的盧先生表示，船上氣氛表面平靜，但其實大家心裏都十分緊張，感到憂慮，不少長者都顯得徬徨焦慮，經常問船員何時才能離開。盧稱現時船上會開放自助餐區提供膳食，惟不少人都基於衞生問題，不敢聚集一起進食，「大家夾完食物就各自返房食」。

旅客盼公布患者入住房間

盧先生表示，今早突然有防疫人員到12樓其中一個房間消毒，其後有職員清空房內的床單、被鋪及個人用品等，但船員沒交代原因，引起同層旅客疑慮，擔心是否內地武漢肺炎患者曾入住的房間，事件招致人心惶惶。

盧先生希望衞生署及遊輪方面可以公開患者曾入住的房間，及哪些崗位的船員報稱出現症狀，他憂心地稱：「聽講有個係廚師，萬一佢掂過啲食物，我哋仲食唔食？如果係賭廳職員，個個掂過啤牌、籌碼，點好？」

現時船上有口罩供應，每人每日限取一個，盧先生形容口罩質量參差，「條橡筋一扯都斷」，他個人只餘2天份量的口罩，慨嘆「真係要慳啲使」，擔心持續滯留在船上，恐出現物資短缺，希望政府屆時可以補給，他又表示，本周六將要參與一個跳舞選拔賽，他為此已準備多時，憂長期滯留最終機會喪失。

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據了解，郵輪於下午5時半至晚上8時向船上旅客提供免費晚餐，並向旅客派發口罩，另外船上設施除了免稅店及娛樂場，因已回到香港水域而未能開放外，其他設施會如常開放供旅客使用。因應世界夢號已暫停營運，原定今日出發前往日本沖繩的航次亦已取消，因此目前船上糧食暫時仍有一定存貨。