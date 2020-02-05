【武漢肺炎】直擊世界夢號旅客打牌睇戲解悶　長期病患憂藥物耗盡

郵輪「世界夢號」上月航次有8名內地旅客確診武漢肺炎後，消息公布後郵輪2月2日出發、原定往台灣班次，昨日被拒於高雄泊岸，今日（5日）返港後至今仍泊於啟德郵輪碼頭，衛生署指船上3,600多名旅客及船員如無許可不得下船。衛生署安排為所有人進行體溫測試等檢疫工作，但由於3名發燒船員新型冠狀病毒未完成，所有人今晚未能下船，有船上旅客指郵輪暫未公布後續安排，包括是否需在船上隔離14日。 下船無期，有旅客指他們無被強制在房間中隔離，有人「打牌」、「睇戲」打發時間，或在船上散步，部分人甚至無帶口罩。然而，亦有旅客十分憂慮受感染，不敢外出，亦擔心繼續被留船上，因為備有的長期病藥物將耗盡。

世界夢號7樓有不少人打麻雀。（吳先生提供）

旅客打麻雀拉下口罩

旅客吳先生表示，郵輪上無強制隔離措施，亦無要求旅客留在房間，不少人亦繼續使用娛樂設施，如打麻雀、看電影或在船上散步。他指，郵輪6樓設有大螢幕播放電影，先後播放劉德華主演的《無間道》及甄子丹主演的《西遊記之大鬧天宮》；7樓則為麻雀設施，部分人無戴上口罩，或許相信同行親友不會染病。根據其提供的圖片，「電影院」及「麻雀館」均有不少旅客，頗為熱鬧，有旅客打麻雀時拉下口罩。

未知是否需隔離14天 稱只能網上看進展

吳先生又指，郵輪上廣播指將為旅客進行檢測，但未有公布安排細節，亦未知何時可以下船，或是否需要進行船上14天隔離，批評船公司及衛生署「好似冇下一步計劃咁」，同時亦無持續公布最新進展，旅客只能自己手機上網看新聞。由於他患有糖尿病，需每天服藥，擔心數天後無藥，盼盡早得悉當局安排，或要聯絡親友協助取藥。

李小姐：丈夫長期病藥物不足憂

另一旅客李小姐同樣為丈夫的長期病藥物不足憂慮，她與丈夫一同旅遊，原計劃今日下船，但永安導遊稱，由於有大量檢測要進行，今晚無法下船，完成船員檢測後，逐層旅客進行檢測。惟夫婦準備的物資，包括口罩、血壓藥及衣物只足夠使用至今日，明早藥物便會用完，情況令人憂慮。由於擔心受武漢肺炎感染，夫婦亦不敢離開房間，只會外出用膳。

有心理準備或要隔離14日

另一名旅客Rex表示，現時氣氛大致平靜，不少人都在7樓打麻雀，笑言：「遊輪準備咗好多娛樂，大家都玩得幾開心丫。」Rex又指，今日下午2時許，曾有船員四處消毒，亦有政府人員上船視察。Rex坦言已作最壞打算，有心理準備可能要被隔離14日，「無理由因為自己，而罔顧港人安全，檢疫清楚先離開，我係支持」。