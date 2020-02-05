【武漢肺炎】連線訪問世界夢號滯留客　盼盡快檢疫安心落船

郵輪「世界夢號」上月航次中有最少8名內地旅客確診新冠狀病毒肺炎，郵輪於本月2日在港載同逾千名港人旅客出發，事件揭發後郵輪於高雄被拒泊岸，今（5日）早緊急返抵本港。目前3600多名旅客及船員滯留在船上，任何人如無衞生署准許不准下船。 《香港01》成功接觸船上一名滯留旅客盧先生進行視像對話，他指船上氣氛平和，只希望能盡快落船，但他明白當局若貿然安排乘客離開，一旦有帶菌者走入社區，後果不堪切想，所以盼望能盡能為旅客做檢疫，「等大家無事就放心落船，我自己將來都會自行隔離」。

盧先生表示，昨（4日）早已得悉上一批乘客當中有人感染武漢肺炎，不少旅客都大感震驚，擔心會受到感染，因此今早已執拾好行李準備第一時間落船，惟一直等到11時許始獲通知，全船人員在未完成檢疫程序不准落船。

「貿然落船恐有風險」

盧稱初時船上旅客都顯得憂心，但之後逐漸平和，加上船上九成香港人，旅客都稍為安心、冷靜下來，「大家都明白，未做好檢疫就落船，可能會令帶菌者入港」，他指船上有廣播，稱所有船員都通過體溫測試，另外3名送院的船員則仍在檢查，最快明日下午有結果，希望當局盡快替旅客檢疫，「大家無事就可以放心落船，我自己將來都會自我隔離」。

旅客擠自助餐區進食

現時船上有安排膳食，惟只開放16樓自助餐區，盧稱雖然所有食客入場前要先消毒雙手，「但咁多人一齊，都會驚，所以好多人都拎返房食」，他又指出，郵輪上不少設施仍開放，供旅客消磨時間，但賭場及遊樂設備等則關閉。

面對滯留落船無期，盧坦言備用的口罩僅足夠1至2日使用，需要謹慎使用，雖然船上每日有口罩派發，但品質參差，未來日子會盡量留在房間，避免外出。