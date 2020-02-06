警旺角破獲兩「家庭式」製偽鈔案　檢31萬元假「大牛」拘5人

警方破獲兩宗旺角區「家庭式」自家製偽鈔案，檢獲31萬元面值500元偽鈔，5人被捕，涉嫌製作偽鈔、管有偽鈔、藏毒及管有吸食工具。警方相信已成功拘捕製作偽鈔人士，及成功阻止該批偽鈔流入市面。

西九龍總區反三合會行動組總督察楊新邦表示，上周三（1月29日）晚上，探員在旺角區進行突擊搜查行動，在一個單位搜出170張懷疑偽鈔、彩色列印機及製作偽鈔工具，分別有73張製成品、97張半製成品，拘捕單位中兩名28歲南亞裔男子，涉嫌製作偽鈔，他們報稱無業。

楊新邦指，另一宗案件於2月5日清晨展開行動，在旺角截查一名37歲女子，在其身上檢10萬元偽鈔，全為500元鈔票，來自兩間發鈔銀行，同一組鈔票序號組合。警方其後突擊另一單位，再檢獲124,500元偽鈔、少量毒品及吸食工具，偽鈔全為製成品，來自兩間發鈔銀行，為三組鈔票序號，拘捕1男1女，分別45及29歲，與街頭被捕女子為同黨，涉嫌管有偽鈔、藏毒及管有吸食工具。

楊新邦稱，兩宗案件非同一集團，根據偽鈔質素及檢獲的證據推斷，屬為自家製或家庭型式製作偽鈔，警方相信已成功拘捕製偽鈔人士，及成功阻止該批偽鈔流入市面。警方呼籲，市民如需大額現金交易，要檢查每一張鈔票有防偽特徵。

商業罪案調查科偽鈔專家鄧舜仁以2018年推出的500元鈔票為例，指出真鈔右上角有動感光亮圖案及有一條開窗式金屬線，輕微移動鈔票時，肉眼可明顯會看到圓環及金屬線隨之移動，其他傳統防偽特徵包括隱藏銀碼、凹凸手感、水印及螢光對應銀碼。而今次檢獲的偽鈔以噴墨式打印機製造，低質素、紙質平滑，相信市民觸摸能輕易分辦真偽。