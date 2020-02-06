【武漢肺炎】世界夢號三次旅程資料未明　週末遊至少三千人登港岸

郵輪「世界夢號」上月19日前往越南的行程中，至昨日至少有8名內地旅客確診新型冠狀病毒肺炎，本月2日郵輪由香港出發前往台灣的航次當中，遭台方拒絕船上人員登岸，郵輪前日（4日）提早折返，至昨早抵達香港，衛生署表示船上3,600人未得到準許不可下船。 翻查資料，星夢郵輪上月（24日）廣洲前往越南及本月初（2日）香港前往台灣航次之間，仍有三個短途旅程，分別為24日香港兩晚海上巡遊﹑26日前往菲律賓的行程，以及31日香港兩晚海上巡遊。根據星夢郵輪早前發出的聲明，24日海上巡遊中，包括607名南沙登船及2,688名香港登船旅客及船員。

三香港上船航次人數未明 菲律賓旅程遭抗議登岸

「世界夢號」上月前往越南及本月前往台灣的航次之間，尚有三個短途航次曾出發。翻查資料，「世界夢號」於年三十晚(24日)，即越南航次抵港當日（24日），於香港展開3天2夜的「年三十晚週末郵」海上倒數航次；至26日年初二（26日）則有另一個由香港出發至菲律賓6天5夜航次，原訂於馬尼拉及蘇碧灣登岸，原訂31日返港，惟至28號抵馬尼拉後，遭當地居民因擔心船上有感染者抗議旅客下，最終郵輪取消相關行程。至31號，世界夢號於再有一班香港3天2夜周末海上巡遊航次。

24號週末海上遊 逾三千人香港落船

星夢郵輪日前（4日）發聲明表示，1月24日的2晚週末航次，星夢郵輪已拒絕湖北省旅客登船，並配合海關要求，要求607名南沙登船及2,688名香港登船旅客及船員，提交健康聲明並在港口接受體溫體溫篩查，同時船上亦全面執行衛生防疫措施，包括但不限於全船高頻次衛生消毒、公共及客房空間通風、船員工作前體溫監測及全身消毒、嚴密監測旅客及船員的健康狀況等。

翌日(25日)郵輪接獲有關暫停出境旅遊的通知，隨即取消及後由廣州出發的航次，1月24日自廣州（南沙）登船的旅客於1月26日從香港下船並經統一安排返抵內地，並於即日起暫停旗下所有郵輪在於內地的運營，並暫停船上所有中國籍員工的流動與更替。

至本月2日晚上，郵輪公司得悉確診個案，並通知有關部門。

【世界夢號時序】 1月19日： (越南航次) ．206人香港登岸 ．4,400內地旅客廣州南沙登岸 1月24日： (越南航次) ．內地客於南沙下船 ．206名港人於香港下船 （3天2夜香港海上週末遊） ．607名旅客廣洲南沙登船 ．2,688名旅客香港登船 ．郵輪拒絕湖北省旅客登船 ．要求所有人提交健康聲明及體溫篩查 1月25日 ．郵輪接獲暫停出境旅遊通知 ．取消廣州出發航次 1月26日： （3天2夜香港海上週末遊） ．24日廣洲登船旅客香港下船，統一安排返內地 ．暫停船上中國員工流動更替 （菲律賓6天5夜行程） ．香港出發 ．原訂馬尼拉﹑蘇碧灣登岸，31日返港 1月28日： （菲律賓6天5夜行程） ．馬尼拉居民抗議船上人員登岸 ．取消行程 1月31日： ．（3天2夜香港海上週末遊） 2月2日： (台灣航次) ．香港出發 2月3日： ．中國部門通知越南航次三內地客確診 2月4日： (台灣航次) ．中午停高雄港，台灣當局禁止下船 ．下午4時提早回港 2月5日： (台灣航次) ．早上9時抵港，禁止下船 ．3,600名旅客船員待衛生署檢疫 ．越南航次確診個案增至8人

目前3,600人留船待檢疫

星夢郵輪旗下「世界夢號」上月由廣州南沙往返越南的航次當中，至昨午衞生署署長陳漢儀於記者會上表示，上月越南的航次當中確認有8人確診新冠狀病毒，該個航次於19日206名港人由香港登岸，郵輪同日前往南沙接載逾四千名內地旅客，其後出發前往越南，至1月24日郵輪返回南沙落客後，同日郵輪返港,船上港人亦下船。而本月2日由香港出發台灣的航次，因遭到台灣當局拒絕船上人員登岸，昨早郵輪而提前返港，惟船上3,600人需經過衛生署人員檢疫後方可落船。昨日記者會上，衛生署未有提及兩個航次之間，另外三個由香港出發的短途航次資料。