【武漢肺炎】阮民安Tommy石門派口罩　輪侯人數逾二百需提早截龍

藝人阮民安（Tommy）去年因政治立場鮮明，且積極參與社會運動，獲得大量網民支持。兩日前（4日）阮民安於Facebook上宣佈，將於今（6）日下午在石門一間餐廳派發口罩，網民需要先於網上留言及自攜保鮮袋到場，下午5時開始派籌，派完即止，每人限取口罩兩個。

阮民安於派發口罩的文章中指，對香港現時一罩難求的現況感到痛心，於是拜托世界各地的朋友採購口罩，但因一直因故未能收貨，近日收到第一批由韓國及印尼抵港的口罩，於是先行派發第一輪，並承諾一旦再有口罩抵港將再次派發口罩。現場位於沙田石門京瑞廣場一間食肆門外，派口罩活動於下午5時開始派籌，惟於派籌前現場已有200多人輪侯，人龍延伸百多米，因輪侯人數已達上限，隊伍已於下午約4時半提前「截龍」，停止接受更多輪侯人士。

第一位輪候人士戴上家中最後一個口罩於早上10點抵達石門。（余睿菁攝）

排在輪侯派籌人龍第一位的元女士稱自己早上10時已經抵達石門。元女士家住馬鞍山，家中只剩餘正佩戴的最後一個口罩，今早提早到場輪侯口罩派發，她起初以為派口罩的是一間藥房，其後向人詢問方知原來是上址餐廳派發口罩，於中午12時左右才到場排隊。元女士坦言，起初沒有預期疫情會演變至如此嚴重，故無意添置口罩，但隨著新聞資訊愈來愈多，她開始擔心疫情並四出採購口罩，惟馬鞍山區內已沒有口罩可買。在朋友通知下得知今日有人在上址派發口罩於是到場輪侯。元女士又指，如果用口罩用完「就用毛巾包住」。

派發現場一直有人員協助排隊及點算人數，人龍於下午截龍後一度發生鼓譟，但隨後自行散去。反修例運動期間曾於金鐘絕食及多次出現於全港各區衝突現場的「守護孩子」成員陳伯亦在場協助，向排隊人士派籌。

「守護孩子」成員陳伯亦在場向排隊人士派籌。（余睿菁攝）

輪侯人龍中，一名13歲少年接受記者訪問。少年受訪時稱，家中只剩半盒口罩預計要減少出門頻率至2日或4日出門一次。他透露最近因市面日用品短缺困擾，造成壓力令他經常失眠，今早亦於7時許起床，為家中添購紙巾而出門，因附近超市紙巾己被搜購一空，於是四出尋找，只買到少量紙巾及其他日用品，途中發現有人派發口罩於是排隊領籌。少年認為政府需要「封關」，以減少可能身上有病毒潛伏的人士入境，避免病毒於香港境內散播，重蹈「沙士」覆轍。

少年晨早出門為家中添購日用品。（余睿菁攝）

阮民安於下午到場協助派發口罩，派發程序於下午6時半開始，持籌人士高呼反修例口號後可獲派每人2枚口罩。阮民安形容訂購口罩的過程「荊棘滿途」，他在農曆新年前已預計疫情將會爆發，並開始聯絡各地友人幫助訂購口罩，最初訂購一批9千多個口罩，但遇上多種封關、截單等消息無法出貨，及後嘗試減少訂購數量，方能成功送到。他指自己不曾想過2020年香港人會因政策問題而需要通宵訓街排隊買口罩，形容情況荒謬。阮民安又指家中現時只餘十多個口罩，本來想留下部份口罩自用，在收到各方人士因口罩短缺而向他求助後，終決定將會把口罩全部派出，稱「自己用簿口罩就算」、「後生仔，死唔去就得」。派口罩活動發佈後亦有有心人主動聯絡阮民安，指手上有額外口罩，於是今日集中派發，他形容「香港仲有好多無名英雄在角落」。阮民安指發起是次派口罩活動並沒有要引起他人仿傚的意圖，但亦希望在處於艱難時期的香港有更多人能做出善舉。他預計下星期將再有一批口罩抵港，屆時將再有派發活動，為顧及各區需要，派發地點有待確定。