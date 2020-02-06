【武漢肺炎】海關巡六千口罩零售點　檢樣本測試未發現違例

近日本港出現口罩搶購潮，市面「一罩難求」，更出現懷疑劣質口罩或二手口罩。海關指於上月27日起開始進行代號「守護者」的全港性大規模特別行動，巡查、試購及檢視於全港各區出售的外科口罩。截至昨日（5日）已巡查超過6000間外科口罩的零售點，試購超過50個樣本，地點包括連鎖店、藥房、藥行及日用品店等，當中20個樣本，分別為15個具包裝及5個散裝外科口罩，已完成真菌菌落總數測試均合符標準，未發現違反《消費品安全條例》的情況。餘下樣本的安全測試仍在進行中。

行動中海關於1月30日在旺角一間藥房檢獲共6萬8千個懷疑附有虛假生產日期的外科口罩，現正就口罩的來源作出調查。案件仍正在調查中。海關指「守護者」行動將會持續進行，會繼續巡查外科口罩零售點，並進行試購，以確保市面上出售的外科口罩均符合《商品說明條例》及《消費品安全條例》。海關強調，如發現有任何涉嫌違法行為，會繼續馬上作更新公布。

海關重申一向極為重視公眾安全及消費者權益，如發現有涉嫌違反《消費品安全條例》或《商品說明條例》規定的情況，會立即採取執法行動，提醒商戶切勿售賣附有虛假產地說明、偽冒商標或不安全的消費品，市民亦應光顧信譽良好的商戶。市民可致電海關二十四小時熱線2545 6182或透過專用舉報罪案電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）作舉報。