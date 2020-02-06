【武漢肺炎】美孚逾三百人抗議設隔離營　堅尼地城市民反對設診所

武漢肺炎疫情日益嚴峻，政府日前徵用饒宗頤文化館的旅館「翠雅山房」作「醫療用途」，實為隔離營，引起美孚居民不滿，過去周日（2日）及周一（3日）連續兩晚有市民進行抗議，示威者堵路，防暴警出動驅散，並拘捕多人。 今日（6日）網上再發起美孚新邨反對隔離營遊行，晚上超過三百人於美孚新邨一帶遊行並高呼口號。另外，堅尼地城亦有逾百名市民抗議政府將西環一診所變成指定處理武漢肺炎診所。

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【2257】美孚：有市民指罵防暴警員。

【2249】美孚：巴士總站有防暴警員截查六名市民，六人其後獲放行。

【2208】西環：較早前有防暴警員與一名男子發生爭執，現場消息指防暴警員曾推跌男子。

【2158】美孚：防暴警員仍於巴士總站戒備中。

【2151】西環：現場有人與一名中年漢發生口角，中年漢稱自己並非藍絲。防暴警員到場為中年漢解圍，警方施放胡椒噴劑，一名穿西裝男子被射中，防暴警員護送中年男子離開，並要求在場市民返回行人路。防暴警員其後撤離。

【2137】西環：有人反對將區內賽馬會診所改成武漢肺炎診所，人群由堅尼地城港鐵站出發，向西環方向步行。現時人群於士美菲路聚集，現場有防暴警員戒備。

【2127】美孚：防暴警員於巴士站用電筒照向聚集人士，有防暴警員持槍戒備。

【2123】美孚：附近有三輛警方豬籠車不斷兜圈。

【2103】美孚：在場市民呼籲星期六下午三時參加居民大會。

【2058】美孚：有美孚新邨居民於家中露台觀察遊行情況。

【2055】美孚：聚集市民現於美孚新邨平台聚集，有人高呼「自己美孚自己救」。

【2035】美孚：沿途有市民不斷加入遊行。

【2030】美孚：遊行於晚上8時出發，途徑萬事達廣場，有人舉起反對設立隔離營標語。

食物及衞生局副局長徐德義今天（6日）在記者會表示，醫管局會按疫情，逐步啟動「指定診所」。「指定診所」在全港十八區各設一間，首階段醫管局預計啟用其中7間，但並未指明將開放7間診所位置。由於中西區的「指定診所」堅尼地城賽馬會普通科門診診所位於域多利道，距離最近的民居不足200米，且有居民反映擔憂武漢肺炎的潛在患者會透過交通工具、食肆等途徑將病毒帶入社區。