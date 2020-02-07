【武漢肺炎】世界夢號旅客打麻雀　民主黨促署方出指引防交叉感染

世界夢號再有兩名船員及旅客發燒送院，逾3000名人士滯留啟德郵輪碼頭。踏入第三日，民主黨立法會議員黃碧雲聯同黨友到郵輪碼頭視察，並交代該黨設立熱線情況。他們收到17宗求助，主要關注藥物短缺問題，另外有兩個家庭全員在船上，難以安排物資支援。從旅客提供的相片可見，今早（7日）仍然有三枱麻雀牌局。黃碧雲關注雖2月航程未有確診個案，但擔心病患潛伏，認為衞生署應該提供清晰指引，避免交叉感染。

世界夢號旅客如常打麻雀，民主黨促請衞生署提供清晰指引防止交叉感染。（郭倩雯攝）

民主黨開設「世界夢號」支援熱線，立法會議員黃碧雲指收到17宗求助，其中6宗個案關心藥物情況，部分人今明兩日面臨缺藥，其中有長期病患者，「如果唔補充佢地係會斷藥。」她了解郵輪內有兩名駐船醫生，但未能配到慣用藥物。她亦收到求助人「全程淨係帶得一條褲」，另有一個個案缺乏嬰兒奶粉尿片。黃碧雲形容旅客需在船上生活，上岸未有期，認為衞生署在生活用品安排上極之不足，尤其是全家在船上的港人，無人可幫忙送藥，認為署方應派專員支援世界夢號旅客。

旅客吳先生向香港01提供圖片可見，早上旅客自由活動，有人到戶外空間晨運，亦有旅客選擇打麻雀，圖片中有三枱麻雀牌局。

黃碧雲表示，留意到船上旅客如常打麻雀，有緊密接觸，形容船上的人就如一個大家庭，「一個人中招，都會擔心全部人感染。」但至今衞生署衞生防疫中心仍未提供針對郵輪的防疫指引，沒有具防疫知識的官員指引旅客如何避免交叉感染，「（打麻雀）係咪應該立即停止呢？船上無廣播或書面畀人知悉（防疫措施），我哋非常之擔心，要傳媒去講，我覺得係不可思議。」她又指船公司應考慮送飯盒到房間。

世界夢號旅客如常打麻雀，民主黨促請衞生署提供清晰指引防止交叉感染。（讀者提供圖片）

衞生署衞生防護中心抽取33名船員樣本檢測，化驗結果顯示其呼吸道樣本全部對新型冠狀病毒呈陰性反應。但前晚（6日）另一名船員出現發燒，已被送醫院接受治療，並抽取樣本進行新型冠狀病毒測試；另有一名乘客出現發燒並送往醫院接受治療及相關測試，又有8人出現輕微呼吸道感染症狀，署方已為有病徵的人士抽取樣本進行新型冠狀病毒測試。衞生防護中心表示，相關調查仍在進行中。在未完成衞生檢疫工作及獲署方許可前，船上全部乘客及工作人員必須留在船上，不可離船。