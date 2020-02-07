【武漢肺炎】星夢郵輪旅客滯留　親友送藥物　船公司：物資足夠

星夢郵輪旗下世界夢號郵輪上月一批旅客中有至少8人確診武漢肺炎，受事件影響，於周三(5日)抵港的世界夢號旅客及船員需全面檢疫，3600名船上人士仍然滯留。由於未有登岸日期，自昨日（7日）起，有船上旅客的親友前往啟德碼頭送物資，由船公司轉交。今早，有市民為船上的父母送來藥物。星夢郵輪市場部副總監表示現時船上物資足夠。

被滯留於船上，有旅客於房間露台休息。（資料圖片）

郵輛碼頭有市民前來送物資給船上的親友。早上9時許，余先生前往碼頭，順利將物資交給船公司職員，稍後轉交父母。他稱父母參加了是次的郵輪之旅，由於被困兩日，患有心臟病的父親需要長期食藥，身上的藥物即將食完，今早前來送藥。余先生有與父母通電話，目前他們身體情況良好，對於無奈被困船上，父母仍於電話內開玩笑稱，「無問題，講笑咁話上邊食好住好。」

余先生於電話內叮嚀父母前往餐廳完成膳食後，盡量回房休息，不要留在多人地方，以及叫他們勸洗手及戴口罩，父母向他透露目前船上每日每人可領取一個口罩。

家屬無法打通船公司熱線 斥船公司安排不當

張先生為家人送來14日份量的藥物，家人看了駐船醫生，沒有幫助。張先生指，船公司雖然有數條熱線可供市民查詢，惟完全無法接通，他斥船公司及政府安排「不知所謂」，無法解答到旅客疑問，例如何時才可下船，若真是要隔離14日，為何不可以及早通知，「如果係要留14日，點解唔直接講，起碼等大家都有啲心理準備。 」

另一名市民趙先生今早前來送藥及充電線給滯留於船上的母親，他稱母親須多名姊妹一同參加行程，透露船上膳食沒有問題。

星夢郵輪市場部副總監葉靜文見記者，透露現時船上物資足夠，如食物、水等都有，同時船上亦有免費口罩提供給旅客及船員，旅客有需要可向船員領取。連日來有市民前往碼頭為船上親友送上物資，葉靜文自己有親自接待家屬，船公司會第一時間將物資轉交旅客，至於有旅客有特殊需要，如藥物，船公司亦有向旅客查詢，再轉達衞生署。她亦指船上有兩名醫生駐診，能應付一般藥物供應，惟因未有旅客過往病歷，因此駐診醫生不能胡亂開處方藥物。

對於船上仍有人打麻雀，及提供自助餐，有人擔心會交叉感染，葉靜文稱，有關部門登船檢查後，並無對於其膳食安排進行任何要求，膳食方面，現時盡量開放多個餐廳，並將其開放時段延長，以分流客人。另外亦有按旅客個別要求，如需送餐亦會盡量滿足。至於娛樂設施，船上的大型場地如歌劇院、泳池已關閉，而有關單位了解船的運作後，沒有要求逐個旅客隔離。

葉靜文透露，船公司與署方有緊密溝通，現時未知船上人士何時可登岸。至於1月24日於本港下船的206名旅客，船公司已與各旅行社取旅客資料，轉交衞生署，相信署方已得知他們身份，可取得聯絡。

星夢郵輪市場部副總監葉靜文見記者，透露現時船上物資足夠。（郭倩雯攝）

旅客被滯留船上兩日，葉靜文稱，公司有收到來自船上旅客的親筆感謝信。信中旅客感謝船公司在被隔離的情況下，仍提供高質服務，如日常所需用品、正常餐飲、茶點等。