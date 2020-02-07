【武漢肺炎】隔離營爆滿　灝景灣患者家屬「家居隔離」　居民憂慮

隔離營爆滿，灝景灣一對確診夫婦的三名家居接觸者，未獲安排入住隔離營，留在家中「自我隔離」，引起居民恐慌，亦不滿管理公司未有及早通知有關情況，令大家蒙在鼓裏。葵青區議員譚家浚今（7日）指確診患者的家人並沒有送去隔離營，衛生防護中心解釋隔離營爆。他與多名住戶晚上向管理公司質詢，要求交代事件。業主立案法團主席指確診患者的父母、工人沒有病徵，留在家中，並沒有出過門口，管理服務中心已密切跟進三人情況。有住戶即場致電衛生防護中心熱線，要求交代如何跟進情況，以及會如何指引管理公司處理事件。

青衣灝景灣分別在周三及四（5日及6日）有兩宗確診個案，分別是56歲男子及其55歲妻子。葵青區議員譚家浚在facebook上表示，確診患者的家人並沒有送去隔離營，衛生防護中心解釋隔離營爆滿。譚家浚晚上聯同一眾居民在灝景灣與管理公司了解。

業主要求衛生防護中心交代

晚上8時許，一名姓官女業主即場致電衛生防護中心了解事態發展，指確診患者的三名家人為密切接觸者，應根據法例送往隔離，惟因隔離營爆滿，而被送返兩名確診者住所「自我隔離」，質問為何有如此安排，接線職員指上級已知悉事件，會盡快安排。業主問職員如何確保隔離恰當，職員指衛生防護中心會監測密切接觸者有無病徵。

官表示，當隔離營爆滿時，患者家人被逼留在家中，衛生防護中心應交代如何跟進情況，包括垃圾、膳食的安排等。另一方面，衛生防護中心亦應指示管理公司如何處理事件，並列作需要跟進的事項。她要求衛生防護中心在晚上9時回應居民查詢。

居民向管理公司了解事件。( 葵青區議員譚家浚直播片段截圖)

業主立案法團主席表示，當第一座出現兩名確診患者，已進行消毒清潔，並出通告知會住戶。兩名確診患者的父母、工人沒有病徵，留在家中，並沒有出過門口。他指管理服務中心已頻密地致電了解情況，如果三人需要家居服務，管理服務中心會盡量安排。他明白大家擔心，但希望不要過份驚恐。他指會經各方渠道令衛生防護中心有所行動。

譚家浚事後在facebook直播上表示，前線員工有足夠的防護裝備，門口量體溫、搓手液，個別樓層再作清潔消毒，並要求衛生防護中心盡快回應會否將密切接觸者送往隔離營。他亦不滿政府及管理公司未有通報當區區議員，只好在網上公開事件，直至下午6時管理公司才張貼通告知會住戶。

徐德義曾指隔離營九成床位已被使用

食物及衞生局副局長徐德義昨日 (6日)在記者會上表示，現時三個檢疫中心為麥理浩夫人度假村、鯉魚門公園度假營及保良局北潭度假營外，徐德義表示，截至今天早上9時，三個檢疫中心的97個單位，已有87個被使用，換言之，使用率近90%。當局在2月4日起推行家居檢疫，共發出了161張檢疫令，涉及80户；目前仍有144張檢疫令生效，涉70户。

兩宗確診個案為青衣灝景灣第一座一對夫婦。第21宗個案的56歲丈夫，過往健康良好，於1月28日由香港坐飛機前往東京，與妻子在2月1日乘坐香港快運UO651由東京返港。自1月30日出現發燒、咳嗽有痰及喉嚨痛，本月2日曾向私家醫生求診，並於昨日到瑪嘉烈醫院求醫並入院接受治療。

第22宗個案、55歲妻子1月17日曾在東莞工作，但病發時已回港2星期。2月1日開始喉嚨痛，2月2日發燒和腹瀉，當日向私家醫生求診，之後在2月4日到瑪嘉烈醫院求醫，翌日再到該醫院入院隔離，情況穩定，2月6日確診。衛生防護中心表示，兩人的家居接觸者，包括56歲男子的父母及家傭，沒有出現病徵，將被安排接受檢疫。