【武漢肺炎】大量物資運抵世界夢號　旅客料週末船上過：無了期等

星夢郵輪旗下「世界夢號」船上3000多名本地旅客及職員，被滯留船上第二日，船上原本仍有麻將、戲院供旅客娛樂，惟為防旅客聚集，設施已於下午關閉。有旅客表示，今早目擊職員不斷將物資送到船上，預計週末需留在船上。她稱至今仍未知何時可以落船，政府或衞生署仍未有任何交代，感到非常無奈。至傍晚時分，船上廣播將為船員量度體溫，而旅客則未見安排。

大量物資運到船上 料為週末準備

旅客李小姐表示，今早看到有大量物資包括蔬菜、汽水等運到船上，相信職員為週末作準備，加上星夢郵輪向旅客發出訊息，交代洗衣服務、提取藥物、食物等安排，她預計週末仍需在船上度過。傍晚時分，船上廣播指將會為船員量度體溫，旅客則未知何時再接受檢疫。

未獲衞生署更新消息 旅客嘆：無了期等

食物及衞生局傍晚召開記者會後，未有交代「世界夢號」跟進情況。船長向旅客廣播，指目前仍未獲得衞生署更新消息，對情況深表歉意，又指港口衛生科人員仍在跟進船員及旅客健康評估工作，又引述衛生防護中心表示，相關調查仍在進行中，星夢郵輪一直與政府保持緊密溝通。李小姐坦言，對情況感無奈，「你要隔離我哋14日都唔係問題，但都要得個知字，唔係無了期等。」

李小姐又指，船上旅客眾多，長久下去「唔病都變病」，但導遊安慰旅客需要保持心境開朗，身體才會健康。她明白目前已不是星夢遊輪或旅行社能控制局面，一切需要由衞生署或政府安排及交代。

職員自助晚餐分發食物、餐具

晚餐時間，旅客盧先生選擇郵輪送餐服務，由職員將晚餐送到房間，避免與他人交集，另一旅客葉先生表示，其晚餐於13樓進行，由職員分配食物，做法較之前任由旅客自取為佳，可減少對食物污染，及感覺較衛生。惟李小姐晚上於七樓用膳，全場約有40人，未見有職員幫忙分發食物，「唯有盡快食完返房」。

船上原有賭場、游泳池、戲院、麻將檯等設施供旅客耍樂，為防旅客聚集，設施陸續關閉。旅客雷先生在房間看電影打發時間，旅客盧先生則笑稱「無咩娛樂」，看新聞、與朋友聊天打發時間，而李小姐則主要在房間內休息。

至晚上8時，職員向旅客派發「藥物病歷授權書」，希望旅客授權衞生署取得其藥物病歷，郵輪六樓有不少旅客聚集填寫表格。郵輪又向旅客表示，若親友需要將必需品如藥物轉交船上乘客，乘客只需通知親友寫下客人姓名及房間號碼，於中午12時至晚上6時前，到郵輪碼頭二樓將物品直接交給職員便可。