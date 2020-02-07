【武漢肺炎】世界夢號再有一員工報稱不適　正等候測試結果

星夢郵輪「世界夢號」於5日停泊啟德郵輪碼頭後，1800多名本地旅客及1800多名工作人員被滯留船上至今。連日來衞生署人員登船，為旅客量度體溫進行檢疫。昨日（6日）船上有一名外籍員工及一名乘客由救護車送院。衞生署衞生防護中心晚上10時許發新聞稿表示，兩人化驗結果顯示對新型冠狀病毒呈陰性反應，另外，今日（7日）有一名船員報稱出現呼吸道感染徵狀，其新型冠狀病毒測試化驗結果待定。

衞生署衞生防護中心表示，因應有曾乘坐「世界夢號郵輪」的內地旅客被確診感染新型冠狀病毒，港口衞生科正繼續全力處理該郵輪的衞生檢疫工作。



港口衞生科人員今日繼續跟進船上工作人員及乘客的健康評估工作。就早前報稱出現呼吸道感染徵狀的船上工作人員及乘客，相關樣本化驗結果顯示全部對新型冠狀病毒呈陰性反應。此外，一名工作人員今日下午報稱出現呼吸道感染徵狀，港口衞生科人員已為其抽取樣本進行新型冠狀病毒測試，化驗結果待定。



衞生防護中心表示，在未完成衞生檢疫工作及獲署方許可前，船上全部乘客及工作人員必須留在船上，不可離船。衞生防護中心再次呼籲曾自一月十九日乘坐該郵輪的人士，致電中心熱線2125 1122，熱線每日上午八時至午夜十二時運作。