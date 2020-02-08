【武漢肺炎】保險包唔包新冠狀病毒？　即睇4類保險保障情況

郵輪「世界夢號」上月越南航次中，有八名內地旅客確診武漢肺炎，郵輪於本月5日被台灣拒登岸後，由高雄緊急返港，停泊於啟德郵輪碼頭，3600名旅客及船員滯留在船上已踏入第三天，有旅客指仍未知登岸時間。 新型冠狀病毒擴散情況未息，巿民旅遊、上班上學等各方面都受影響，紛紛關注保險的保障範圍，香港保險業聯會新聞稿指，保單的實際保障範圍以個別保單的條款為實。以下為郵輪旅遊保險、旅遊保險、醫療保險及僱員補償保險的一般保障情況。

武漢肺炎檢疫：目前停泊於香港啟德郵輪碼頭的「世界夢號」郵輪上，一眾乘客同樣被迫滯留在船上。圖為戴口罩、身穿浴袍的乘客們。（Reuters）

郵輪旅遊保險：



若旅客被懷疑或確診新型肺炎，因此被迫強制隔離於郵輪上，或是指定強制隔離的地點，一般旅遊保險均有提供強制隔離現金保障。

但是，假如旅客因導致更改或取消原定停泊口岸，則由於並非郵輪旅遊保險的指定風險，而是郵輪公司純粹為防禦疫情，已取消原定停泊港口，屬服務提供者未能提供服務，一般不是保險的保障範圍，旅客應向營運商查詢退款或賠償。

郵輪旅遊保險中更改或取消原定停泊口岸的指定風險，一般只包括罷工、工業行動、暴動、惡劣天氣、天災、郵輪機器或結構性故障等。由於不同保險公司的產品會有差別，投保人應注意自己所購買的保單條款，亦可向中介人或保險公司查詢。

部分旅客在滯留船上期間選擇留在房中，以防交叉感染。（梁鵬威攝）

旅遊保險：

如因限制入境，例如被拒入境、未能取得簽證而取消行程，一般來說，並非旅遊保險的指定保障風險，故不在保障範圍之內。旅客應向交通工具營運商，如航空公司申請退回機票費用，但需視乎相關機構的安排。

假如受保人於旅遊期間，在目的地不幸患上武漢肺炎，需要前往當地註冊醫院就醫，就可得到海外醫療費用保障。如因此要更改行程，額外的住宿及交通費會有保障。假如受保人於旅遊開展前，不幸患上武漢肺炎，不能開始旅程，便可獲取消旅程保障。

世界夢號周一（2月3日）接獲通知，在上次航程中有旅客確診。（鄧詠中攝）

醫療保險：

市面上部分保險公司已宣佈新型冠狀病毒為受保疾病之一。若受保人確診武漢肺炎或需接受強制隔離，部分保險公司將提供額外住院現金保障。在指定期間內投保的新保單，亦無需等候期就可獲上述保障。

同時，有部分保險公司亦針對新型冠狀病毒的門診及住院索償，將簡化並優先處理有關理賠事宜。以上延伸保障因保險公司而異，投保人請直接向中介人或保險公司查詢。

旅客隔着分隔板與鄰居談天。（梁鵬威攝）

僱員補償保險：

僱員補償保險（勞保）是法定保險，倘僱員在受僱工作期間，因工遭遇意外以致傷亡，該僱主須負起在《僱員補償條例》及普通法下的法律責任。

例如僱員按僱主安排留家工作期間，滑到受傷，僱員需要證明該受傷與其工作有關，否則未必切合勞保保障範圍內。而在普通法損害賠償，僱員要証明該意外是由僱主的疏忽引致，才可獲得賠償。

新型肺炎並非《僱員補償條例》所指定可獲得補償的職業病，然而，假如僱員染上新型肺炎，而又符合條例所指的在受僱期間，因工作，以及由意外引致的身體受傷，該僱員仍可根據這條例追討補償，但最終結果有待法庭判決。