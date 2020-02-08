【武漢肺炎】荃灣街頭驚現「廁紙牆」　產自「湖北」　街坊照搶購

俗稱「武漢肺炎」的新型冠狀病毒令到巿面人心惶惶，社會掀起不同物品的搶購潮，廁紙亦成為搶購目標，巿面一卷難求！荃灣川龍街街頭於周六（8日）早上出現逾千卷廁紙堆疊而成的「廁紙牆」，長約7米、高約2米，場面極度壯觀。該批廁紙屬一家藥房的貨品，包裝袋印有簡體字，列明生產地為中國湖北一間廠房，但仍吸引不少街坊排隊搶購。

出現在荃灣川龍街的「廁紙牆」十分壯觀，吸引大量街坊搶購。（梁鵬威攝）

+ 3 + 2

築起廁紙牆的藥房老闆陳先生表示，這批廁紙的來貨價為每條人民幣24元（約24港元），每條售40港元，3條100元，「連埋運費、匯率都係（每條）賺2蚊」。是次一次性售賣大批廁紙，實則是為了「一次過幫下人，等大家唔使恐慌冇廁紙」。他指該批廁紙並非由他一店入貨，而是聯同數間不同店鋪一同購入，再集中放在他的店鋪出售，令市民不用周圍搜購。

陳先生呼籲巿民毋須憂心廁紙貨源，「再需要再話我聽，我大把供應落嚟」。更明言自己有穩定的廁紙供應，希望市民不用再經常排隊搶購，「等啲人唔使恐慌，幫下荃灣街坊」。

放於荃灣街頭的「廁紙牆」十分壯觀，吸引大批街坊圍觀，不少人決定購買。（陳諾希攝）

+ 3 + 2

記者現場所見，「廁紙牆」獲不少顧客搶購，有人一買就是數條，而顧客大部是中老年人，其中一名女士購買了一條廁紙，她稱自己「相信政府」，所以不會囤積日用品，「屋企冇就去買」，又稱「周圍都大把（廁紙）」，自己購買廁紙只是「順便買餸」，又質疑「啲人唔相信政府，冇辦法啦」、「好似饑荒咁」。

記者見到不斷有街坊購買廁紙，但有路過街坊稱該批廁紙「好細卷」，亦有人見到廁紙上的簡體字包裝寫有產自湖北後放棄購買。