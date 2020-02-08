將軍澳黑衣人堵路　警制服多名市民　拘兩記者

22歲科大生周梓樂去年11月4日在將軍澳反修例衝突中，於尚德停車場從高處墮下重傷昏迷，留醫至11月8日不治。今日（8日）是周同學逝世三個月，網民號召今晚8時09分全城默哀一分鐘。意外現場尚德停車場外有晚上有市民聚集悼念周同學，包括燃點蠟燭及獻花。 至晚上近10時，有黑衣人用雜物堵路，隨即有蒙面便衣警員乘坐私家車到場，追捕示威者。警方離開事時，有人向警車投擲雜物，警方隨即發射兩枚催淚彈驅散。

唐俊街宣基中學對開，多人被截查。他們被要求面向草叢跪下及舉高雙手。（陳永武攝）

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【0221】警方尚德邨內制服多名市民，拘捕一名城大記者和癲狗日報記者，有警員嘖射糊椒噴霧噴射義務急救員。警員稱城大記者偷竊。

【0119】警方透過揚聲器警告，指在場市民正參與非法集結，警告他們立即離開，否則警方將會使用武力驅散或拘捕。

【0118】西貢區議李賢浩女助理腹部中彈，經休息後不用送院，現已回家休息。

【0044】警方開始於巴士總站掃蕩，驅散在場人士。

【0041】防暴警員持揚聲器向市民稱「無咩事好番屋企喇！」。

​【0037】有市民指罵警員，有防暴警員情緒激動稱「邊個呀！過黎吖！講乜X嘢呀！」。

​【0020】有防暴警員於尚德停車場內戒備。

​【0010】警方舉起藍旗，並往尚德廣場方向推進。唐俊街宣基中學對開，防暴警員截查多名人士，他們被要求面向草叢跪下及舉高雙手。

​【0007】唐明街近富康花園，有至少兩名男子被制服。

​【0004】大批防暴警員到達十字路口四方包抄，一批防暴警員於唐明街往尚德停車場方向推進。另一批防暴警員由廣明苑推進至停車場。

​【0001】尚德停車場外有人擊毀交通燈。

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【2358】現場消息指警員到場，有人往廣明苑方向離開，有人高呼「廣明苑有警察，唔好入去。」。現場所見，未見警方到場。

【2350】有示威者於尚德停車場外掘磚，並將磚頭拋到馬路上。

【2348】警方於社交網站表示，晚上近十時，將軍澳有暴徒突然衝出尚德邨附近的馬路，用大量卡板、單車、雪糕筒等雜物堵路，阻塞交通。另外，又有暴徒用磚塊擊打交通燈。警方迅速到場採取拘捕行動，其間有暴徒向警察投擲磚塊。警方因應現場情況，曾使用胡椒噴劑及施放催淚煙。警方警告暴徒立即停止違法行為，警方會繼續嚴正執法，回復社區秩序。

【2332】有示威者向路障投擲汽油彈。

【2328】將軍澳：現場消息指單車館外，有速龍落地，並指速龍由行人天橋進入尚德停車場。

【2324】將軍澳：有示威者將釘放在唐明街、唐俊街十字路口。

【2300】將軍澳：單車公園有防暴警員戒備，數人被警員截查。

【2255】將軍澳：現場消息指單車公園有警員到達，有人跑進廣明苑。

尚德停車場外有黑衣人堵路。（陳浩然攝）

【2239】九龍灣：居民離開前為周梓樂默哀一分鐘。

【2245】將軍澳：一輛救護車到達現場，一名男記者自行登上救護車。

【2242】將軍澳：有示威者於唐明街、唐俊街十字路口重新用雜物堵路。

【2239】九龍灣：麗晶花園約有200名居民圍繞屋苑遊行，抗議政府設置武漢肺炎指定診所。

【2235】將軍澳：防暴警員撤退期間，有人向警車掟石，警方向巴士總站方向發射兩枚催淚彈驅散人群。坑口東區議員李賢浩女助理疑被催淚彈擊中受傷，倒在地上接受義務急救員治理。

【2226】防暴警員防線後退，沿途有示威者指罵。

【2222】有警員舉起防暴槍並上膛，將槍指向在場記者及示威者。

【2219】傳媒聯絡隊警員與在場人士發生口角。

【2214】便衣警員將一名男子帶走，防暴警員不斷要求記者返回行人路。

【2209】大批防暴警員及速龍小隊趕至，向記者及在場人士施放胡椒噴劑，並舉起藍旗。

【2205】蒙面便衣警員分別乘坐兩輛私家車高速駛至十字路口，有示威者險被撞。示威者四散，車上約10名蒙面便衣警手持盾牌及伸縮警棍下車，追捕黑衣人。警員追至廣明苑，至少一名女子被制服。

【2158】有黑衣人於尚德停車場外唐明街及唐俊街交界，用雪糕筒、單車等雜物堵路。

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【2117】尚德停車場二樓亦有市民聚集，觀察悼念活動情況。

【2055】市民繼續獻花，其間高呼「光復香港，時代革命」、「反對坑口肺炎診所」等口號。

【2055】遊行隊伍人數約有200人，陸續到達尚德停車場。

【2046】一批反對坑口設武漢肺炎指定診所的市民，由坑口培成花園步行至尚德停車場。

【2037】現場消息指，坑口有警察戒備。

【2024】現場超過一百名市民聚集，有人播放「愛是不保留」、「Amazing Grace」等聖詩。

【2018】有人在牆上的黑色帆布上寫下悼念周同學字句。

【2009】現場約數十名市民為周同學默哀一分鐘。

【2004】有人準備蠟燭讓在場人士獻蠟燭。

【1945】尚德停車場外有人重新設置周同學及陳彥霖花壇，約十多人在場排隊獻花及點起蠟燭。

上月21日凌晨3時許，近半百名防暴警，前往尚德停車場外清拆「祭壇」，期間有夾斗車到場協助清拆，防暴警則在馬路戒備。至凌晨約4時，「祭壇」全被拆走，警員收隊離去。「祭壇」原本滿布磚頭、蠟燭及紀念品，事後變得一片頹垣敗瓦，周同學及陳彥霖的「遺照」亦不知所終，牆身只剩部分未能鏟走的便利貼。