武漢肺炎│以警名義捐口罩到武漢被訓示　「海港Sir」：願受處分

近日網傳有警員捐口罩到內地武漢醫院，紙盒寫有署名「海港Sir」，票據上亦寫明「香港警察捐贈」。警方回應事件指是一名警員以個人身份購入口罩作捐贈，與警隊無關，警方已訓示有關人員。 據了解，有關警員疑是一名警司，他於個人facebook發帖指，私下購買了韓國KF94口罩捐贈予武漢及香港醫院，為同僚帶來麻煩及損害組織聲譽，會停止在所有社交媒體發聲。

近日網上流傳相片，顯示順豐貨物的紙箱上寫有「香港警察捐贈口罩520個，520（我愛你）」，而下款寫着「海港sir」；另一張相片票據上亦寫明「香港警察捐贈」，收件地址為湖北省武漢市江夏區第一人民醫院。還有一張相片則拍得多盒口罩，字條上印有「向堅守崗位的香港醫護人員致敬」及「海港及一班有心人敬贈」。

警方：已訓示有關人員

警方回應事件稱，經了解後得悉一名警務人員以個人身份購入一批韓國口罩，並捐贈予武漢醫護人員，指捐贈純屬該人員的私人意願，與警隊無關。警方強調上述的口罩並非由懲教署工業組（CSI ）生產的口罩，警方已經訓示有關人員，在未經許可下，不得以警隊名義作出任何捐贈行為。

有關警員疑是一名警司，過去活躍於社交專頁，不時發表支持警察言論，他今日於個人fb帳戶表示，因為私下購買了韓國KF94口罩捐贈予武漢及香港醫院，為同僚帶來麻煩及損害組織聲譽，將停止所有社交媒體發聲及並保持低調。

微博帳戶「海港SirHabaSir」亦貼出有關帖文，並表示「願意接受任何處分」。該微博曾張貼該名警司的內地傳媒訪問，當時被形容為「網紅海港Sir」。有內地網民表示支持其行為，留言指「問心無愧」、「加油Sir！清者自清」。