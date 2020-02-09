【世界夢號】1800名旅客晚上8時前離開　郵輪即日起暫時停運

世界夢號上月航次有8名內地人確診武漢肺炎，而本月的航次於本月5日返回香港，一直停泊在啟德郵輪碼頭，船上1800名船員經過檢測後證實對武漢肺炎病毒呈陰性，共3,600多名船員及旅客終可離船。船上廣播預計下船時間為下午5點半，旅客可取行李帶及接駁巴士車票，離船前所有人必須完成結帳手續，船公司會提供免費大巴接載旅客前往市區，旅客亦已收到通知，指晚上8時前必須離船。船公司表示，「世界夢號」即日起暫停運營直至另行通知。

世界夢號滯留啟德郵輪碼頭5天，隨着全體船員完成檢測，船上廣播替旅客可以離船。（鄧詠中攝）

衞生署衞生防護中心港口衞生科總港口衞生主任梁耀康醫生指，昨日在船公司協助下已替所有船員收集樣本，交到實驗室作測試，今日下午完成結果，1800多個船員對武漢肺炎測試呈陰性，由於檢疫已完成，所以所有船員與旅客可以下船。被問到為何較先前4天預測提早完成檢測，梁耀康表示昨日動員大量人手，加上船員非常合作，昨日檢疫過程非常順利，很多謝實驗室成員使用大量資源，盡快測試、盡快排除船員感染的可能。

至於如何能夠於一日內確保檢測結果準確，梁耀康醫生表示，所有樣本均由公共衛生化驗服務處理，當中涉及不同有流程，昨日處方取得樣本後，便送往化驗所進行測試，經過程序才可於短時間內完成。梁又指，大部份船上的人員均沒有病徵，對於沒有病徵的人員而言，一般不會進行兩次檢測，除非醫生懷疑其個案，或其病徵長持不退，才會進行兩次的測試。被問到旅客之後是否需要自我隔離，梁耀康指他們不需要作14日隔離，但呼籲他們經常洗手。

1800名旅客完成結帳後，晚上8時前由大巴接載離船。（讀者提供圖片）

世界夢號所屬公司星夢郵輪表示，獲得衞生署許可後，目前船上旅客將可於今日傍晚陸續離船，公司將為本地旅客安排免費巴士前往港島，九龍及新界等地，並為有需要的國際旅客提供免費酒店及協助更改機票等。

星夢郵輪稱對這次事件造成的延誤深表歉意，再次感謝所有旅客和船員在這一非常時期的理解和耐心等待，而「世界夢號」即日起暫停運營直至另行通知。