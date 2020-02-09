【逃犯條例】悼周梓樂釀堵路爆衝突　警拘94男23女　包括5區議員

去年反修例衝突事件中，22歲科大生周梓樂在11月4 日於將軍澳尚德邨停車場高處墮下，重傷送院延至11月8日不治。昨日為周梓樂逝世3個月，晚上有大批巿民在尚德邨舉行悼念活動，結果演變成激烈衝突，黑衣人堵路並向警車投擲雜物，警方曾發射催淚彈驅散人群，甚後展開拘捕，事件中共有94男23女被捕，年齡介乎13歲至48歲，他們涉嫌非法集結被帶署。 西貢區議員李賢浩於facebook指，尚德邨衝突中有5位區議員被捕，包括區議會主席鍾錦麟、翠林區蔡明禧、寶林區馮君安、彩健區陳煒烈及厚德區王卓雅。

警方追捕示威者。（陳永武攝）

警方表示，昨（8日）晚上約10時起，有示威者在將軍澳尚德邨一帶非法集結，當中有示威者用大量卡板、單車、雪糕筒等雜物堵路，阻塞現場交通，亦有示威者以磚塊破壞交通燈。警方多次警告無效，遂採取驅散及拘捕行動，在場共拘捕94男23女，年齡介乎13歲至48歲，他們涉嫌非法集結。

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另外，警員於一名24歲男子他身上檢獲一張懷疑不屬於他的八達通卡，男子涉嫌盜竊被捕。城大城市廣播在facebook專頁發表聲明，指一名記者在今日（9 日）凌晨約2時，於將軍澳尚德邨尚明樓採訪期間，被警方截查並以涉嫌盜竊罪被捕。香港城市大學學生會現正跟進事件。



警方行動期間，一名23歲男子進入封鎖線，警方稱現場人員曾對他發出口頭警告，惟該名男子不合作，因涉嫌阻礙警務人員執行職務被捕。案件交由將軍澳警區反三合會行動組及東九龍總區重案組跟進，全部被捕人士現正被扣留調查。