【11.11】歷3個月治療　馬鞍山「火人」出院　傷口痕癢雙手難伸直

去年11月11日，馬鞍山爆發反修例示威，李生在馬鞍山與黑衣人爭執後，遭人淋潑易燃液體及點火，頓成火人，一度情況危殆。經接近3個月的治療及4次植皮手術，李先生經已今日出院，他指很高興能夠回家與家人共聚，回想事發當日，坦承自己有點衝動，但強調自己沒有做錯，盼警方盡快緝兇。 李先生又指，現時植皮位置傷口已不太痛，惟十分痕癢，右手要戴壓力手套，雙手未能完全伸直，由於耳殼邊亦被燒去，因此左耳比右耳細，幸聽覺沒有影響。

經歷近3個月的治療，及4次的植皮手術，李先生對於能夠出院感到十分高興，能和家人一起就已經很好，但仍不敢喝啤酒。

「當日有點衝動，但不會感到害怕」

回想當日被焚後的感想，李坦言自己當時有點衝動，但不會感到害怕，仍會挺身而出，認為自己沒有做錯事，而且警方已向他錄取口供，希望盡快將兇徒繩之於法。李先生表示，未來還需定期覆診，並接受物理治療及職業治療，左手在最後一次植皮後，有多處皮膚一直未埋口，醫生曾建議再做一次植皮手術，惟植皮實在太痛，割皮的地方亦會十分痛楚，因此不想再做植皮。

左耳殼被燒去 聽力沒受損

李稱，現時要每日清洗左手傷口，讓皮膚慢慢生長，而植皮位置及被割皮的大腿傷口已不太痛，惟經常十分痕癢，由於左手傷口仍多、水腫情況嚴重，關節位輕輕一碰都會非常痛。

在康復期內，李先生右手要繼續戴壓力手套，由於雙手未能完全伸直，手指也不太靈活，新長出來的皮膚在郁動時會拉扯住，而且新皮比較嫩，偶爾拉扯時還會有些痛，胸口、頸部亦有類似情況。除皮膚受傷外，李先生的左耳耳殼邊也被燒去，左耳比右耳細，幸聽力沒有影響。

感謝太太一直照顧

一直協助李先生的民建聯立法會議員葛珮帆表示，已將市民的心意卡及第4批支票轉交給李太和李先生，而李先生多謝大家一直以來的關心與支持，希望在新型肺炎的陰霾下保持身體健康，亦感謝太太一直以來的照顧。