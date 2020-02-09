【武漢肺炎】世界夢號解封　旅客興奮登岸：最開心返屋企！

郵輪「世界夢號」滯留在啟德郵輪碼頭5天，衞生署今日完成檢疫，1,814名船員樣本對新冠狀病毒測試全部呈陰性，郵輪解封，1800多名旅客終可下船。 旅客由下午5時半開始魚貫離開船艙，大家都與船員揮手作別，有人上岸後高呼：「I am free（我自由了）！」大部分人都歸心似箭，笑稱：「依家最開心返屋企！」他們普遍稱不擔心爆疫情需隔離，又盛讚船上衛生良好，對船公司的安排亦滿意，甚至有旅客認為「喺船上安全過上岸」，惟感到政府對登岸消息模稜兩可，檢疫期間無清晰交代下船安排。船公司星夢郵輪安排逾50輛接駁巴士載旅客到市區，逾百名外籍旅客則免費入住酒店。

旅客上岸高呼：I am free！

下午5時半，旅客獲安排陸續下船，他們均戴上口罩，有秩序地魚貫離開船艙，又笑着與船員揮別道別，更有人與船員擁抱。旅客以年長人士為主，有白髮蒼蒼老婦及老翁坐需坐輪椅。有坐輪椅男旅客上岸後，開心高呼：「I am free！（我自由了）」。另一名男旅客指船上衛生情況良好，雖然被滯留數天，但並不認為無辜受牽連，「冇話無唔無辜」，他稱不會自我隔離14天。

【世界夢號】旅客說離開郵輪後，高呼：「I am free！（我自由了）」（余睿菁攝）

旅客：其實我覺得喺船上安全過上岸

旅客周小姐則表示，她以平常心面對滯留日子，因為她是家庭主婦，故不影響工作。她稱從不擔心船上有疫情，因為確診內地旅客的航次已於1月24日上岸，距今已相隔多天，而且今航次無內地旅客，更形容「其實我覺得喺船上安全過上岸」，因為政府無全面封關，社區中亦可能有隱形病人，出街可能受感染。惟她不滿政府對下船的消息模稜兩可，不說清楚何時下船、如有人確診，是否需要隔離等安排。

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旅客嚴先生神情輕鬆說：「依家最開心返屋企！」又指回家要用碌柚葉洗澡。他表示不擔心被隔離，指船上很乾淨，又讚政府檢疫安排良好，日後仍會再搭郵輪。旅客陳先生則指，星夢郵輪發給他們證明書，故不擔心因滯留而影響工作。

星夢郵輪：解封消息突如其來

星夢郵輪市場部副總裁葉靜文表示，1814位船員通過測試，船隻即時獲解封，為免人流聚集，公司已安排逾50輛巴士接載旅客到港九及新區主要地區，另外逾百旅客持外國護照，星夢郵輪在旅遊發展局協助下，為他們安排免費住宿，她感謝旅客及其家人的理解。她指，今日接到「突如其來嘅消息」，得知船可解封，今晚「世界夢號」仍會停泊在啟德郵輪碼頭，公司稍後再研究其下一站。