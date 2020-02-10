【武漢肺炎】打邊爐聚會家族9人確診　24歲青年上班商廈大消毒

武漢肺炎疫情持續，昨日單日有10宗確診個案，當中有9人來自早前在觀塘打邊爐而集體感染的家族。聚餐的地點觀塘Lento Party Room 目前仍暫停營業。有區議員接獲消息指，該家族中24歲確診的男子於北角華懋交易廣場2期上班。今（10日）早，香港 01記者前往該大廈了解，發現戴有眼罩、口罩的保安逐一為到訪者量體溫，而懷疑涉事男子工作出入的樓層則有身穿全套保護衣物的人士進行大消毒。

保安逐一為到訪者量體溫。（鄧詠中攝）

東區堡壘區區議員傅佳琳於Facebook發帖文指，有夜更保安向她透露，因與家人打邊爐而確診武漢肺炎的24歲男患者，因工作關係常於北角華懋交易廣場2期大廈出沒，而大廈對事件嚴陣以待，昨日已進行消毒。

今早，記者前往該大廈了解事件，發現保安員會為每個到訪者測量體溫，而保安員戴有眼罩、口罩防疫。於電梯大堂負責為到訪者按升降機的工作人員則戴有手套，升降機按鈕每小時消毒一次。

24歲確診者因工作原因出沒的地方，有身穿全套保護衣的人士進行消毒。（香港01記者攝）

24歲確診者工作樓層進行消毒

據了解，24歲確診者因工作原因，經常岀入該幢大廈25樓一辦公室及6樓一倉庫，今早10時許，6樓其他辦公室員工對同層有人確診表示不清楚，僅得悉管業處今日將進行消毒。而記者於6樓發現有身穿全套保護衣的人士進行消毒。

家族集團打邊爐的Party Room大門緊閉，目前暫停營業。（陳蕾蕾攝）

至於該集體傳染家族聚會的地點觀塘Lento Party Room，今日記者再上門了解，發現Party Room大門緊閉，目前暫停營業。

另外，24歲青年及其同樣確診的父母、外婆居於駱克道 356-362 號鴻福大廈，當區區議員羅偉珊指，得知區內有確診個案後，昨晚已到訪個案居住的大廈，為大廈管理員送上口罩、轉贈酒精搓手液予管理處讓居民使用，及為大廈每一位住戶送上口罩及信件，羅偉珊稱，會與管理公司及業主立案法團緊密聯絡。

根據24歲男病人提供的資料，他於潛伏期內沒有外遊。他於1月26日曾與18名親戚在觀塘Lento Party Room打邊爐及燒烤，除了青年確診，家族中至少有另外8人確診，另有兩人出現病徵正於威爾斯親王醫院留院接受治療。有關流行病學調查及接觸者追蹤工作仍在進行中。