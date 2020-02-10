【武漢肺炎】泰國過江龍船麵餐廳　一周三派口罩回饋街坊

泰國過江龍船麵餐廳「船皇」過去一周三度向港人派發口罩，今日（10日）餐廳的大埔分店向港人派發1,400個口罩，香港01記者於現場所見，整個派口罩過程順暢，市民憑籌可取3個口罩。

每張籌可取3個口罩，市民需自備乾淨密實袋裝口罩。（陳浩然攝）

「船皇」上周六（8日）於facebook專頁出帖文稱，獲一對夫婦捐贈1,400個口罩，會於今日派發給街坊，對象為持「三粒星香港永久身份證」的人士，每人可憑籌取口罩，一張籌可領取3個口罩。

今日下午4時許，記者前往該餐廳於大埔的分店，觀察到整個派口罩過程歷時約半小時，已取籌的人士可憑手上的籌取口罩，然後再將籌交還職員。負責人葉先生透露，今早10時許，已有人到場排隊，由於口罩份量只供約500人領取，截至下午2時許，負責同事已於龍尾截停欲排隊的人士，告知他們派籌已完成，以免市民浪費時間排隊。成功獲得籌的市民不用在場排隊，只要於下午4時返回上址以籌換口罩。

有一名成功取得口罩的婆婆透露，今早已到場排隊，排了約一小時後取得籌，職員告知她可於下午4時再返回取口罩，無須在場排隊，婆婆稱，整個取口罩的過程很順暢。

整個派口罩過程少於半小時，相當順暢。（陳浩然攝）

其實餐廳除了今日派發口罩，過去一星期亦曾於尖沙咀及銅鑼灣分店向街坊派口罩，分別於2月5日及2月6日派發共3,100個口罩。負責人葉先生稱，農曆新年初已向各大供應商詢問有沒有貨，自上周始有一批貨到港，即派給街坊。由於目前暫時未有貨，若再有口罩到貨，會再向街坊免費派發，回饋市民。