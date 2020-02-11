【武漢肺炎】長康邨康美樓07室住戶未全撤　長期病患帶齊藥物入營

青衣公屋長康邨康美樓同座向單位病人先後確診新冠狀病毒肺炎，疑排氣管無密封空氣傳播造成感染，政府凌晨撤離07室住戶往4個隔離中心。今早（11日）仍有07室住戶因凌晨熟睡而未有即時前往隔離，他們後來獲通知帶齊日用品，稍後衞生署會安排車輛接送往隔離中心，但未知確實時間。食衞局局長陳肇始表示尚有9個住戶有待進行檢疫工作，再安排進入隔離中心。有長期病患者帶齊藥物，準備隔離14日。

食衞局局長陳肇始表示尚有9個住戶有待進行檢疫工作，再安排進入隔離中心。有長期病患者帶齊藥物，準備隔離14日。（黃偉民攝）

「新型冠狀病毒」（俗稱「武漢肺炎」）疫情蔓延，至今錄得42宗確診個案。第12宗個案與第42宗個案，同樣居於長康邨康美樓07室單位。康美樓07室共有34戶，政府凌晨撤離23個單位到檢疫中心，其中4人出現症狀正在三家醫院進行醫學監察，另有9個單位有待進行檢疫工作。

住於高層07單位的林氏夫婦為長期病患者，早上得知需要隔離後準備好衣物及藥物，「血壓高、膽固醇、頭痛，成包藥帶晒去。」他們在長康邨居住近30年，如今一家三口居於上址，未有改裝廁所。自從上月得知同幢大廈有確診個案後，加上家中只剩十來個口罩都減少外出，「呢個禮拜出過兩次，喺屋企唔出街。」唯有在廁所水箱放置漂白丸消毒。對於隔離措施，林太表示凌晨政府人員拍門後，今早未有人來電聯絡。

長康邨07室住戶被安排到4個檢疫中心隔離，分別為麥理浩夫人度假村、饒宗頤文化館、鯉魚門公園度假村和保良局賽馬會北潭涌度假營。獨居於中層07室為一名80歲獨居老翁，由於行動不便所以未有第一輪疏散。老翁兒子陳先生及女兒陳小姐今早到場了解，陳先生收抬好東西準備與老父同往隔離營。

高層住戶盧先生表示：「佢依家咪叫我哋等去隔離囉，通知咗啦，乜嘢都擔心啦，呢啲嘢唔係講玩。」一家五口因凌晨熟睡而未有前往檢疫中心，早上到管理處查詢後被告知在家等電話通知，會準備好衣物及食物前往。他已經向公司請假，唯有勤洗手、消毒。同為高層住戶的徐小姐則指署方詢問他們有否前往內地，之後會安排他們入營。

居於中層07室的曾先生與妻子凌晨未有撤離，他們指，最近14天都未有到過內地，「只係去樓下行下、買嘢食。」曾續指，其子女今早已致電提醒執拾好衣物及日用品等，待政府人員帶他們到隔離營。不過他補充，至今仍未有相關部門通知，「都係睇電視先知（隔離）」，得悉事件後，他們立即以漂白水消毒廁所。

食物及衞生局局長陳肇始在記者會上被問到為何有9個單位未離開 ，回應稱衞生署人員已拍門，還有9個家庭未有回應，未能接觸到，不知道他們是已睡覺或是未有人在單位內，今日署方會再繼續接觸他們。