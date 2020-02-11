【武漢肺炎】孝順仔陪長康邨父入營　憂下周轉涼隔離營缺禦寒物品

長康邨康美樓34戶07室單位居民，因同座向兩個相隔10層住戶先後確診，漏夜撤離進入4個隔離中心。80歲老翁獨居於中層07室 ，其子陳先生今早（11日）前來為老父收抬細軟，並準備陪同他入營，最擔心下周天氣轉涼最低氣溫只得12度時，隔離中心內的禦寒物品會不足。他又質疑政府昨日早上已知康美樓多一宗確診個案，為何不在傍晚開始撤離，「（半夜三更）嚇到裙甩褲甩咁點走啫？」且理應上月公佈確診患者單位座向。

孝子陪長康邨80歲老父入營，憂下周轉涼禦寒物品不足。（黃偉民攝）

長康邨康美樓同座向單位病人先後確診新冠狀病毒肺炎，07室34戶住客陸續被安排到4個檢疫中心隔離，分別為麥理浩夫人度假村、饒宗頤文化館、鯉魚門公園度假村和保良局賽馬會北潭涌度假營。獨居於中層07室的一名80歲老翁，由於行動不便所以未有集體疏散。老翁兒子陳先生及女兒陳小姐今早到場了解，陳先生收抬好東西準備與老父同往隔離營。

「要撤離唔該你（衞生署）預備好啲啦，唔好半夜三更。」陳先生對政府撤離安排表現氣憤，指知道署方昨日（10日）早上10時許已經有全副保護裝備人員到大廈消毒，質疑為何不在傍晚安排撤離：「人哋瞓緊教，嚇到真係裙甩褲甩咁點走啫？」天文台預測下周初最低氣溫只得12度，陳先生擔心檢疫中心禦寒物品不足：「個隔離營都唔知有無被添呀依家，凍死，拎埋啲嘢預備同佢（父親）一齊隔離，如果唔係邊個照顧佢啫？」

長康邨康美樓07室34戶住客陸續被安排到4個檢疫中心隔離，分別為麥理浩夫人度假村、饒宗頤文化館、鯉魚門公園度假村和保良局賽馬會北潭涌度假營。（陳永武攝）

陳先生到老人中心借用手動輪椅，又收拾一些日用品例如內衣褲、剃鬚刨等準備入營。他指晚上看新聞到凌晨2時，非與老父同住的他憂心忡忡，認為康美樓第一宗確診個案至今超過20日，政府理應及早公布涉事樓層，甚至單位座向，如今兩戶確診憂慮老父健康：「擔心咖啦，都無計啦。」他希望署方能及早完成調查，盡快安排住戶回家，但已作須隔離14日的心理準備。

運輸及房屋局局長陳帆今早見記者時指，就康美樓情況，經工程人員視察過後，初步發現涉事低層第二宗確診單位的住戶曾進行自行改裝工作，把排氣管作改動。房屋署今日會再到現場作深入調查，他呼籲大家不必作揣測，有進一步調查結果會再作交代。