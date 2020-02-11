【武漢肺炎】9戶07室居民未隔離　長康邨康美樓住戶：睇新聞先知

「新型冠狀病毒」（俗稱「武漢肺炎」）疫情蔓延，至今錄得42宗確診個案。第12宗個案與第42宗個案，同樣居於長康邨康美樓07室單位，政府漏夜將34戶07室住戶撤走。及至今早（11日）仍有9戶未被安排送往隔離中心，中層住戶曾先生表示看電視才得悉要被隔離，之後立即用漂白水消毒廁所。

長康邨康美樓的07單位中，出現兩宗新型冠狀病毒確診個案。當局解釋，單位內的排氣管與糞渠接駁，不排除病毒由沒密封位置出來。（梁鵬威攝）

居於中層07室的曾先生與妻子凌晨未有撤離，他們指，最近14天都未有到過內地，「只係去樓下行下、買嘢食。」曾續指，其子女今早已致電提醒執拾好衣物及日用品等，待政府人員帶他們到隔離營。不過他補充，至今仍未有相關部門通知，「都係睇電視先知（隔離）」，得悉事件後，他們立即以漂白水消毒廁所。

高層住戶盧先生表示：「佢依家咪叫我哋等去隔離囉，通知咗啦，乜嘢都擔心啦，呢啲嘢唔係講玩。」一家五口因凌晨熟睡而未有前往檢疫中心，早上到管理處查詢後被告知在家等電話通知，會準備好衣物及食物前往。他已經向公司請假，唯有勤洗手、消毒。同為高層住戶的徐小姐則指署方詢問他們有否前往內地，之後會安排他們入營。