【車cam直擊】葵涌道GOGOVAN疑衝燈猛撼電單車　貨van司機被捕

葵涌道發生一宗嚴重交通意外，一輛GOGOVAN疑衝燈撞飛鐵騎士及乘客，鐵騎士及女乘客一度昏迷，其後送院搶救後回復清醒。警方表示，貨van司機涉嫌衝燈撞倒電單車，鐵騎士及女乘客頭部重傷，貨van司機涉「危險駕駛引致他人身體嚴重受傷」被捕。

今午（11日）3時13分，警方接獲報案，指葵涌道及葵安道交界、往九龍方向，有一輛輕型貨車及電單車相撞。電單車司機及女乘客一度昏迷，被送往瑪嘉烈醫院搶救，兩人其後回復清醒。意外後，現場遺下兩個電單車頭盔，地上有大灘血跡，兩隻分別屬於電單車司機及女乘客的鞋亦遺留在現場。肇事GOGOVAN右邊車尾凹陷，車上有大批木板，貨van司機接受警方調查。

據網上車cam片段所見，事發時沿葵益道往葵安道有車輛如常行駛，突然一輛貨van高速由葵涌道衝出，隨即撞飛電單車，電單車有人被拋出，貨van再衝前約20米始停下。

+ 6 + 5 + 4

警方新界南交通意外調查隊第一隊人員表示，事發時一輛貨van沿葵涌道往九龍方向行駛，一輛電單車沿葵益道往葵安道行駛，貨van駛至葵涌道及葵安道交界時懷疑衝燈，猛撼電單車，電單車司機及乘客頭部嚴重受傷，當場昏迷。60歲貨van司機涉「危險駕駛引致他人身體嚴重受傷」被捕。警方將巡是否有人違反交通規例、司機精神狀況、車輛機件方向調查。另外，輕型貨車上有大批木板，將由運輸署驗車官檢驗貨車是否超重。