【武漢肺炎】長康邨居民輪漂白水　康美樓C07室婆婆：會消毒渠口

由新型冠狀病毒引發的「武漢肺炎」疫情蔓延，青衣長康邨康美樓先後有兩名居住A座07室的住戶確診，大廈34戶07室住戶需撤離。有家住康美樓C座07室的八旬婆婆表示，會加強消毒廁所，並向渠位倒漂白水消毒，未來會減少出街，笑言「屋企仲夠餸食幾日」。有測量師表示，不少住戶為求美觀都會改動喉管，若手工參差恐致細菌隨氣體滲漏室內，提醒住戶如聞到異味，宜用保鮮紙包實喉管，加以消毒，並確保去水渠有足夠水位堵塞氣體進入。

當區區議員梁嘉銘今日下午在長康邨室內運動場派發漂白水，逾百居民自備器皿到場，排隊輪候。梁稱準備了10桶，每桶50磅漂白水，每人可以裝500毫升，提醒居民清潔時要用1比99開稀。

家住康美樓低層C座07室的八旬胡婆婆表示，昨晚子女致電始知A座07室住戶需要撤離，「唔係我呢邊，都安心啲，唔太驚」，胡婆婆注重家居衞生，經常都會清潔單位，現時會加強消毒，在渠位倒漂白水，並洗擦椅子、枱面、梳化、電視機等。

胡婆婆又指，隔離單位正進行裝修工程，擔心衞生問題，「依家要洗埋地！」疫情持續下，子女都勸喻她減少落街，胡婆婆坦言：「以前會行去A座嗰邊，或者落街做運動，但依家仔女唔准我出街，拎完漂白水就返屋企啦。」

【長康邨康美樓】不少長者排隊領取漂白水，回家消毒。(魯嘉裕攝)

測量師：宜用保鮮紙封喉管

建築、測量、都市規劃及園境界立法會議員謝偉銓表示，長康邨喉渠設計並無大礙，估計是個別單位在裝修時曾更改渠位，手工參差致氣喉接駁位有滲漏，令病菌傳播，建議房屋署盡快檢查大廈單位是否有喉管改動，甚至可以巡查全港確診患者單位，是否出現相同情況。謝提醒，如居民聞到廁所有異味，可以購買玻璃膠封喉管接駁位，或用保鮮紙包實，開抽氣扇時可開窗，「避免扯晒啲菌出嚟」，大廈管業處亦可向氣渠灌漂白水消毒。

資深建築測量師黃世寧就指出，不少業主都會裝修廁所，改動喉管「美觀啲」，由於移動渠位毋須入則，亦毋須專業人士處理，倘喉管出現虛位，恐有氣體滲出，建議住戶留意廁所有否異味。