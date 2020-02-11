【武漢肺炎】衞生署稱已全進檢疫中心　長康邨康美樓仍有07室未撤

先後有兩名住戶確診新型冠狀病毒（俗稱「武漢肺炎」）的青衣長康邨康美樓，有關感染人數新增至5宗。凌晨逾百居民漏夜緊急搬進檢疫中心，惟當中有9戶仍未離開。事隔10小時，有A座07室的住戶仍在家中等待衞生署人員協助撤離。下午衞生署衞生防護中心見記者時表示，全部住戶已送進檢疫中心。至晚上7時，記者接觸到至少兩戶A座07室住戶，表示仍在家中等候搬進隔離營，懷疑出現「漏網之魚」。有久候多時的住戶不滿稱：「我哋係咪隱形咗？」

衞生​防護中心：全部已送進檢疫中心

今午衞生防護中心匯報武漢肺炎最新情況，衞生防護中心總監黃加慶指，長康邨康美樓5人有徵狀，已送院隔離，全部病毒測試結果均呈陰性。至於長康邨康美樓昨晚確診的62歲女患者，其兒子、媳婦及媳婦的父親同樣確診，令有關感染人數新增至5宗。 今早長康邨康美樓仍有9戶A07單位居民未離開。黃加慶表示，凌晨時部分住戶已入睡未有應門，今日已成功聯絡所有住戶，全部已送進檢疫中心。惟記者聯絡到其中兩戶07室居民，他們仍在家中等候安排進入隔離營。

陳先生整天於家中等候署方人員安排。（香港01記者攝）

防護中心職員來電稱安排中

中層07室住戶一名80歲老翁，其兒子陳先生因擔心家父行動不便，今早主動到康美樓打算陪同家父同往隔離營。他表示，由今早8時開始，一直於家中等候署方協助搬進隔離營，惟苦侯多時仍未有人安排。下午1時，一名自稱防護中心職員的致電，稱3小時內將會有安排，惟至晚上7時，對方仍未有回覆，陳先生致電追問，對方回應稱「安排緊」，陳先生對政府安排大為不滿「係隔就快啦！拖咁耐仲有咩意思？由朝等到晚，唔病都變病。」陳先生指，從新聞得知所有住戶全部已送進檢疫中心，反問「我哋係咪隱形咗？」

天氣寒冷冀早上才安排撤離

陳先生表示，至下午4時許，有衞生防護中心人員登門，要求他們交出鑰匙及簽署清潔同意書，稱稍後時間將安排人員上門消毒。陳先生問到消毒詳情、家中財物應如何處理時，對方表示需要再查詢，而對方亦未有交代搬進隔離營事宜。

他慨嘆今晚下雨加上天氣寒冷，家父行動不便，希望於明早才撤離。他得知或因廁所排氣管導致病毒散播，但由於家中渠管未曾改裝，因此不太擔心，今日如常向水渠倒水及掩蓋廁所板，暫時自己與家父沒有病徵。

現場所見，長康邨康美樓A座至少仍有4戶07室住戶家中仍然亮燈。陳先生擔心署方隨時登門要求隔離，傍晚速速到樓下買兩人的晚餐，「唔係煮煮吓殺到上黎點搞。」。他稱住戶離開大門時均需要登記住戶號碼，但針對07室住戶或其他居民則未有特別消毒程序，而管理處位置有消毒酒精供使用。

另一中層07室住戶曾先生表示，自今早已準備衫褲待搬進隔離營，惟整天署方仍未有安排，其間只有一名職員登門稱收鑰匙，對方亦未有為兩人量度體溫。由於他與妻子昨晚錯過職員登門，他今日擔心至未敢離開家門，晚餐亦只能在家中煲粥食，形容「真係搞死人！」