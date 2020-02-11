【武漢肺炎】康美樓解封　住戶漏夜速逃　扶老攜幼拖篋撤離

本港接連有人感染新型冠狀病毒肺炎（又稱「武漢肺炎」），其中青衣長康邨康美樓A座07室先後有兩名不同樓層住戶確診，及後更出現二代傳播，情況令人關注。康美樓經封鎖接近一日，於晚上7時解封，然而A座07室不少單位仍燈火通明，相信倘有住戶未獲安排撤離，如此同時，陸續有其他單位居民漏夜拖着行李篋，扶老攜幼離開康美樓，以策安全。

長康邨康美樓昨晚（10日）驚爆懷疑有廁所播毒，政府立即封鎖大廈，並陸續安排A座07室34戶家庭撤離至隔離營，警方一度在大廈外圍起封鎖線，居民不准出戶，氣氛緊張。

今日晚上近7時，警方正式解封康美樓，有身穿保護衣人員進出A座地下社署辦事處，房署職員表示，由於辦事署同屬07室，加上曾經闢作食環署及警方指揮中心，因此需要進行消毒清潔。

A07室住戶：等14個鐘都無人安排

時至深夜，康美樓仍有少量A座07室單位燈火通明，估計尚有住戶未撤離，而衛生署亦派出車輛接載多人離去，有住戶向《香港01》表示，不滿當局安排失當，他們一人在家中守候一日都未獲安排離開，時至深夜才突然告知要載走他們，「我老竇瞓咗覺啦，等咗14個鐘都未有人嚟，依家（深夜）先話車我哋走？」坦言現時只能待家中老人家睡醒才作安排。

雖然康美樓已經解封，但肺炎陰霾未散，另一邊廂陸續有其他單位住戶漏夜拖着行李篋，扶老攜幼離開，他們對大廈疫情三緘其口，不願多談。