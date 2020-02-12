港鐵大埔墟至太和站路軌發現可疑物　爆炸品處理課到場引爆

警方於凌晨4時08分接獲報案，指港鐵東鐵線大埔墟站與太和站之間，一段路軌上發現一個可疑盒子。警員到場調查，不排除該可疑盒子為爆炸品，於是急召爆炸品處理課（EOD）人員到場，現正處理當中。消防及救護員亦在場戒備。警方將封鎖線設至北盛街及太和橋一帶。 港鐵於清晨6時57分宣佈，經警方詳細檢查後，東鐵線來往紅磡至上水站的列車服務逐步回復正常。

太和站與大埔墟站路軌發現可疑物品。(陳永武攝)

現場消息稱，港鐵職員在凌晨開車前檢查路軌，期間發現該可疑盒，於是報案。爆炸品處理課人員接報到場，並在現場卸下拆彈機械人。大約清晨6時03分，現場傳出一下爆炸聲，不排除是爆炸品處理課人員進行引爆。該可疑物品外貌似一個鞋盒。初步相信只是一個空盒，盒內並無任何物品或爆炸物。

消息稱，清晨6時50分左右，大埔墟與太和站之間恢復通車。大批防暴警員在大埔墟站內駐守。港鐵於清晨6時57分宣佈，經警方詳細檢查後，東鐵線來往紅磡至上水站的列車服務逐步回復正常。

港鐵於清晨5時許表示，東鐵線大埔墟站與太和站之間，發現懷疑爆炸品，警方正在現場處理。東鐵線自頭班車起（約5時45分），服務調整如下：

紅磡至大埔墟站，維持5分鐘一班車

太和至上水站，維持8分鐘一班車

大埔墟至太和站，暫停服務

港鐵會安排免費接駁巴士，行走大埔墟站與太和路之間，接載乘客。

本月5日上午8時半，大埔墟站路軌位置疑有可疑物品，警方接報後到場調查，車站一度需要暫時關閉，東鐵線服務受阻。爆炸品處理課到場調查後，確認該個鞋盒形狀的物品並非爆炸物。

便衣警員檢走引爆後的可疑物品，相信為一個空鞋盒。(陳永武攝)

爆炸品處理課人員到場處理。(陳永武攝)

爆炸品處理課人員到場處理。(陳永武攝)

消防到場戒備。(陳永武攝)