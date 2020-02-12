【武漢肺炎】長康邨商場店舖停業　居民往超市購消毒用品

青衣長康邨康美樓不同樓層的兩個07單位先後有住戶確診新型冠狀病毒肺炎，其他07單位住戶需要安排入住隔離中心，事件發生後，令邨內居民人心惶惶，紛紛到邨內的超級市場購入家居消毒用品，至早上9時許，超級市場內仍有消毒套裝可購買。

長康邨商場中心內大部分商店沒有營業。（陳諾希攝）

今早，長康邨商場中心內大部分沒有營業，包括連鎖店萬寧亦大門緊閉。有餐廳貼出告示稱，因疫情嚴峻，為保障顧客及員工健康，由昨日起至24日會暫停營業。商場內人流少，有清潔工在消毒欄杆等地方。

至上午9時許，店內仍有多箱未開箱的消毒套裝可購買。（陳諾希攝）

不過商場內，百佳超級市場如期營業，內裡人頭湧湧，有逾40人在排隊結帳。不少居民前往超市購買漂白水、米等，超市早上8時已營業，至上午9時許，店內仍有多箱未開箱的消毒套裝可購買，消毒套裝內包括一支漂白水及兩支消毒家居其他位置如浴室或廚房的消毒劑。至於其他紙巾架，與其他分店一樣，早已被搶空。

超市內一名男街坊買了一輪消毒套裝後，回家後再前往超市購買多4包，他稱因不能單買漂白水，「唔理啦，買咗先算，冇得單買漂白水。」

相比長康邨內的百佳分店，青衣藍澄灣及翠怡花園的百佳內，所有消毒用品已售罄。

昨日有自稱是長康邨康美樓的住戶發現邨內的百佳有平日缺貨的漂白水、米及酒精搓手液等，未知是否百佳調配多些物資往該屋邨。

百佳超級市場回應指，如常根據各區顧客的需要為店舖進行補貨。